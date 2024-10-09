В Португалии по запросу США арестован глава Gotbit Андрюнин

Министерство юстиции США ожидает экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии по обвинениям в отмывании денег. Вместе с ним двум другим россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве.
«Согласно судебным документам, Gotbit был известным „маркетмейкером“ в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — утверждается в заявлении минюста США. Джалили и Кедров, занимавшиеся соответственно продажами и созданием рынка в Gotbit, обвиняются в электронном мошенничестве и сговоре для совершения рыночных манипуляций.
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Министерство юстиции США ожидает экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии по обвинениям в отмывании денег. Вместе с ним двум другим россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве. «Согласно судебным документам, Gotbit был известным „маркетмейкером“ в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — утверждается в заявлении минюста США. Джалили и Кедров, занимавшиеся соответственно продажами и созданием рынка в Gotbit, обвиняются в электронном мошенничестве и сговоре для совершения рыночных манипуляций.