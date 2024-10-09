09 октября 2024

В Португалии по запросу США арестован глава Gotbit Андрюнин

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Минюст США ожидает экстрадиции арестованного россиянина Андрюнина из Португалии Фото:

Министерство юстиции США ожидает экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии по обвинениям в отмывании денег. Вместе с ним двум другим россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве.

«Согласно судебным документам, Gotbit был известным „маркетмейкером“ в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — утверждается в заявлении минюста США. Джалили и Кедров, занимавшиеся соответственно продажами и созданием рынка в Gotbit, обвиняются в электронном мошенничестве и сговоре для совершения рыночных манипуляций.

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Министерство юстиции США ожидает экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии по обвинениям в отмывании денег. Вместе с ним двум другим россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве. «Согласно судебным документам, Gotbit был известным „маркетмейкером“ в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — утверждается в заявлении минюста США. Джалили и Кедров, занимавшиеся соответственно продажами и созданием рынка в Gotbit, обвиняются в электронном мошенничестве и сговоре для совершения рыночных манипуляций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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