В Португалии по запросу США арестован глава Gotbit Андрюнин

10 октября 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

Минюст США ожидает экстрадиции арестованного россиянина Андрюнина из Португалии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство юстиции США ожидает экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии по обвинениям в отмывании денег. Вместе с ним двум другим россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве. «Согласно судебным документам, Gotbit был известным „маркетмейкером“ в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — утверждается в заявлении минюста США. Джалили и Кедров, занимавшиеся соответственно продажами и созданием рынка в Gotbit, обвиняются в электронном мошенничестве и сговоре для совершения рыночных манипуляций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство юстиции США ожидает экстрадиции гражданина России и Португалии Алексея Андрюнина, арестованного в Португалии по обвинениям в отмывании денег. Вместе с ним двум другим россиянам предъявлены обвинения в мошенничестве. «Согласно судебным документам, Gotbit был известным „маркетмейкером“ в индустрии криптовалют. Алексей Андрюнин, 26 лет, из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции», — утверждается в заявлении минюста США. Джалили и Кедров, занимавшиеся соответственно продажами и созданием рынка в Gotbit, обвиняются в электронном мошенничестве и сговоре для совершения рыночных манипуляций.