Россиянин отсудил у бывшей супруги часть премии с ее работы

Верховный суд РФ постановил, что житель Воронежа имеет право на часть годовой премии своей бывшей жены в размере 240 тысяч рублей, начисленной после развода. Это решение было принято после того, как мужчина обжаловал предыдущие судебные решения, оставившие всю сумму премии бывшей супруге.
«Премиальная выплата в размере 240 723,45 руб. по итогам 2020 г., перечисленная работодателем на счет ответчика в феврале 2021 г., является доходом от трудовой деятельности <...> осуществляемой Слепокуровой И.Ю. до фактического прекращения семейных отношений с истцом <...> состоявшееся после указанного момента перечисление работодателем денежных средств на счет ответчика <...> не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает истца права на получение части этих средств», — сказано в определении. В рамках этого дела суд подчеркнул важность учета всех доходов, полученных в период брака, независимо от времени их фактической выплаты.
Развелись супруги 16 июля 2020 года. В браке они пробыли семь лет. Поделены были доли в квартире, земельный участок, счета и долги.
Премиальную выплату за работу в 2020 году Слепокурова получила по окончанию следующего, 2021 года. Сначала суды оставили ей всю сумму, однако бывший супруг дошел до Верховного суда РФ, добиваясь получения средств.
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