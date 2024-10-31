Лукашенко рассказал, от кого зависит достижение мира на Украине

Лукашенко: мир на Украине зависит от Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко обвинил Зеленского в том, что российско-украинский конфликт до сих пор идет
Лукашенко обвинил Зеленского в том, что российско-украинский конфликт до сих пор идет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что достижение мира на Украине зависит от руководства данной страны, а именно от украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский не осознает, что специальная военная операция затянулась и на поле боя гибнут его граждане.

«Все упирается в одного человека. <...>Там амбиции, там человек не понимает, что [СВО] долго идет на его территории, гибнут его люди», — подчеркнул Лукашенко. Он сделал это заявление в рамках своего выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением, в ходе которого выступления объявил о необходимости проведения специальной военной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что задачи по оккупации украинских территорий не стоят перед Россией. В октябре того же года глава РФ ратифицировал законы о присоединении к государству ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что достижение мира на Украине зависит от руководства данной страны, а именно от украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что Зеленский не осознает, что специальная военная операция затянулась и на поле боя гибнут его граждане. «Все упирается в одного человека. <...>Там амбиции, там человек не понимает, что [СВО] долго идет на его территории, гибнут его люди», — подчеркнул Лукашенко. Он сделал это заявление в рамках своего выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.  24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением, в ходе которого выступления объявил о необходимости проведения специальной военной операции на территории Украины. Он подчеркнул, что задачи по оккупации украинских территорий не стоят перед Россией. В октябре того же года глава РФ ратифицировал законы о присоединении к государству ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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