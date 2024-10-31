В мире Европа Еврокомиссия в панике хочет отдать Украине деньги России ЕК хочет дать кредит Украине на 45 млрд евро из-за страха ответных мер России 31 октября 2024 в 11:45 Размер текста - 17 + В Европе планируют защитить бельгийский депозитарий, выдав Украине кредит на миллиарды евро Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еврокомиссия планирует дать Украине кредит на 45 млрд евро из замороженных российских активов, чтобы защитить активы от ответных мер Москвы. Об этом сообщает газета Politico. «Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать замороженные российские активы, чтобы защитить кредит G7 в размере 45 миллиардов евро Украине от возможных ответных мер со стороны Москвы», — говорится в материале. Европейские чиновники рассматривают подобное в качестве последней меры компенсации убытков РФ от западных санкций. Компенсация будет в данном случае требуется Euroclear, которая хранит замороженные активы. Чиновники утверждают, что прибыль, которая будет получена с активов, пойдет на погашение долгосрочного кредита G7 Киеву. Планируется, что сумма прибыли составит порядка 200 млрд евро. Ранее издание Cointribune сообщило, что Россия отвечает на санкции Запада из-за заморозки активов ЦБ РФ на 300 млрд долларов. На данный момент рассматривается возможность конфискации активов, Кремль не намерен мириться с таким, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Еврокомиссия планирует дать Украине кредит на 45 млрд евро из замороженных российских активов, чтобы защитить активы от ответных мер Москвы. Об этом сообщает газета Politico. «Европейская комиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать замороженные российские активы, чтобы защитить кредит G7 в размере 45 миллиардов евро Украине от возможных ответных мер со стороны Москвы», — говорится в материале. Европейские чиновники рассматривают подобное в качестве последней меры компенсации убытков РФ от западных санкций. Компенсация будет в данном случае требуется Euroclear, которая хранит замороженные активы. Чиновники утверждают, что прибыль, которая будет получена с активов, пойдет на погашение долгосрочного кредита G7 Киеву. Планируется, что сумма прибыли составит порядка 200 млрд евро. Ранее издание Cointribune сообщило, что Россия отвечает на санкции Запада из-за заморозки активов ЦБ РФ на 300 млрд долларов. На данный момент рассматривается возможность конфискации активов, Кремль не намерен мириться с таким, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям