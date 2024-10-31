ФБР обеспокоено уважительными отношениями между Путиным и Трампом

Сотрудники ФБР озабочены уважительным отношением кандидата в президенты США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет издание Foreign Policy.
«Спустя 8 лет после того, как в середине 2016 года ФБР впервые начало проверку связей Трампа с Россией, сотрудники национальной безопасности все еще озадачены неослабевающим почтением бывшего президента США к Путину», — пишет издание. Службу безопасности также интересуют связи Трампа с российскими инвесторами, которые когда-то помогли американскому магнату спасти разорившийся бизнес.
В 2016 году ФБР организовало проверку связей Трампа с Россией. Тогда сотрудники национальной безопасности заинтересовались якобы влиянием России на судьбу выборов президента США. В расследовании принимала участие и оппонент Трампа на нынешних выборах, кандидат от демократов Камала Харрис.
Ранее Трамп заявил, что на посту президента у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что «угроза войны» при его президентстве не стояла, пишет MK.RU. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об ограничениях, которые вводились против России администрацией Трампа.
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