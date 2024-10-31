ФБР обеспокоено уважительными отношениями между Путиным и Трампом

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Трамп заявлял о хороших отношениях с Путиным
Трамп заявлял о хороших отношениях с Путиным Фото:

Сотрудники ФБР озабочены уважительным отношением кандидата в президенты США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет издание Foreign Policy. 

«Спустя 8 лет после того, как в середине 2016 года ФБР впервые начало проверку связей Трампа с Россией, сотрудники национальной безопасности все еще озадачены неослабевающим почтением бывшего президента США к Путину», — пишет издание. Службу безопасности также интересуют связи Трампа с российскими инвесторами, которые когда-то помогли американскому магнату спасти разорившийся бизнес. 

В 2016 году ФБР организовало проверку связей Трампа с Россией. Тогда сотрудники национальной безопасности заинтересовались якобы влиянием России на судьбу выборов президента США. В расследовании принимала участие и оппонент Трампа на нынешних выборах, кандидат от демократов Камала Харрис. 

Ранее Трамп заявил, что на посту президента у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что «угроза войны» при его президентстве не стояла, пишет MK.RU. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об ограничениях, которые вводились против России администрацией Трампа.

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Сотрудники ФБР озабочены уважительным отношением кандидата в президенты США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет издание Foreign Policy.  «Спустя 8 лет после того, как в середине 2016 года ФБР впервые начало проверку связей Трампа с Россией, сотрудники национальной безопасности все еще озадачены неослабевающим почтением бывшего президента США к Путину», — пишет издание. Службу безопасности также интересуют связи Трампа с российскими инвесторами, которые когда-то помогли американскому магнату спасти разорившийся бизнес.  В 2016 году ФБР организовало проверку связей Трампа с Россией. Тогда сотрудники национальной безопасности заинтересовались якобы влиянием России на судьбу выборов президента США. В расследовании принимала участие и оппонент Трампа на нынешних выборах, кандидат от демократов Камала Харрис.  Ранее Трамп заявил, что на посту президента у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что «угроза войны» при его президентстве не стояла, пишет MK.RU. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об ограничениях, которые вводились против России администрацией Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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