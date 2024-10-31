ВСУ атаковали порт Бердянска в помощью БПЛА: карта СВО на 31 октября

ВСУ атаковали порт Бердянска в помощью БПЛА

31 октября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали БПЛА и дронами регионы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали городской порт в Бердянске (Запорожская область), используя дрон-камикадзе. В населенном пункте закрыты школы, детские сады и прочие соцучреждения. В ночь на 31 октября украинские военные также атаковали российские регионы с помощью беспилотников. Силами ПВО уничтожен 21 летательный аппарат. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU ВСУ атаковали порт Бердянска с помощью дрона В Бердянске произошла атака на городской порт, осуществленная Вооруженными Силами Украины. Согласно первичным сообщениям, в ходе атаки был применен дрон-камикадзе. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования и оперативные подразделения. В городе временно закрыты образовательные учреждения, включая школы и детские сады. Гражданам рекомендовали оставаться в своих домах для обеспечения безопасности. Предупреждена атака БПЛА на Саратовскую область Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об опасности удара украинскими беспилотниками по региону. Он попросил граждан сохранять спокойствие. Бусаргин сообщил, что экстренные службы были приведены в полную готовность. Силы ПВО за ночь сбили 21 дрон над регионами России Вооруженные силы Украины атаковали российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силы ПВО успешно отразили вражескую атаку с территории Украины. Было перехвачено и уничтожено 21 летательный аппарат. Над территорией Ростовской области были сбиты восемь дронов, в то время как в Курской области было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов. В Волгоградской области оборонные силы сбили три БПЛА, а в Брянской области — два. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито в Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря. Курская область Уничтожение опорного пункта Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 успешно уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Для выполнения задачи использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Бомбардировка осуществлялась с помощью бомб с УМПК. Вернувшись на аэродром вылета, экипаж подтвердил выполнение задачи без происшествий. ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничном районе Российские военные уничтожили бронетехнику противника в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В боевых действиях участвовали Морские пехотинцы Черноморского флота. Донецкое направление На донецком направлении солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу ВСУ. В боях участвовали артиллеристы центральной группировки войск в составе расчета пушки «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали городской порт в Бердянске (Запорожская область), используя дрон-камикадзе. В населенном пункте закрыты школы, детские сады и прочие соцучреждения. В ночь на 31 октября украинские военные также атаковали российские регионы с помощью беспилотников. Силами ПВО уничтожен 21 летательный аппарат. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. В Бердянске произошла атака на городской порт, осуществленная Вооруженными Силами Украины. Согласно первичным сообщениям, в ходе атаки был применен дрон-камикадзе. На место происшествия прибыли службы экстренного реагирования и оперативные подразделения. В городе временно закрыты образовательные учреждения, включая школы и детские сады. Гражданам рекомендовали оставаться в своих домах для обеспечения безопасности. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об опасности удара украинскими беспилотниками по региону. Он попросил граждан сохранять спокойствие. Бусаргин сообщил, что экстренные службы были приведены в полную готовность. Вооруженные силы Украины атаковали российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Силы ПВО успешно отразили вражескую атаку с территории Украины. Было перехвачено и уничтожено 21 летательный аппарат. Над территорией Ростовской области были сбиты восемь дронов, в то время как в Курской области было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов. В Волгоградской области оборонные силы сбили три БПЛА, а в Брянской области — два. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито в Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Черного моря. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 успешно уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Для выполнения задачи использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Бомбардировка осуществлялась с помощью бомб с УМПК. Вернувшись на аэродром вылета, экипаж подтвердил выполнение задачи без происшествий. Российские военные уничтожили бронетехнику противника в курском приграничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В боевых действиях участвовали Морские пехотинцы Черноморского флота. На донецком направлении солдаты Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу ВСУ. В боях участвовали артиллеристы центральной группировки войск в составе расчета пушки «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны РФ.