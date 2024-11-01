Жителям многоэтажек напомнили о возможности зарабатывать на общем имуществе

01 ноября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Жильцы дома могут зарабатывать на аренде нежилых помещений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, не осведомлены о возможности получения дополнительного дохода от использования общедомового имущества. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном АО «Оператор информационной системы» совместно с ГИС ЖКХ и «Госуслуги Дом». Оно охватило 1,5 тысячи владельцев квартир. «Более 50% жителей многоквартирных домов не знали, что общее имущество в доме дает возможность получать дополнительный доход и распределять его на домовые нужды», — передает РБК информацию из исследования. Среди тех, кто не знает о потенциальном доходе от общего имущества, подавляющее большинство (97%) не имеют представления о том, какие меры могут быть предприняты для его получения. Согласно законодательству РФ, каждый собственник квартиры обладает не только личными квадратными метрами, но и долей в имуществе всего дома, включая крыши, чердаки, подвалы, фасады, лифты, коридоры и земельные участки, если они зарегистрированы в государственном кадастре. Управление этим имуществом и его использование для получения дохода находится в компетенции собрания собственников. Для этого на общем собрании необходимо определить представителя собственников для заключения договоров, условия использования имущества и цели расходования средств. Например, доход можно получать, сдавая в аренду нежилые помещения или размещая рекламу на фасадах. Средства могут быть направлены на ремонт дома, оплату коммунальных услуг или благоустройство. Из опрошенных 88% выразили желание узнать больше о таких методах заработка. Самыми привлекательными способами дополнительного дохода стали установка рекламных конструкций (39%), фильтрационные аппараты для воды (38%) и платежные терминалы (30,5%). Организация временной парковки оказалась менее популярной (16%). Большинство опрошенных (76%), знающих о таких возможностях, признались, что не представляют, какие шаги нужно предпринять для получения дохода. Также 27% респондентов не знают, может ли их дом зарабатывать таким способом, при этом 42% указали на отсутствие подобных источников дохода, а 31% подтвердили их наличие. Наиболее распространенные источники дохода в домах уже включают аренду нежилых помещений (24%), рекламные конструкции на фасадах и крышах (12%) и установку фильтрационных аппаратов (8%). Полученные средства респонденты предпочли бы тратить на текущий ремонт и обслуживание (67%), благоустройство (60%) и капитальный ремонт (37%). Примерно 30% опрошенных хотели бы создать резерв на непредвиденные расходы. Оплата коммунальных услуг и вывоз мусора также были упомянуты 18% и 14,6% опрошенных соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах, не осведомлены о возможности получения дополнительного дохода от использования общедомового имущества. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном АО «Оператор информационной системы» совместно с ГИС ЖКХ и «Госуслуги Дом». Оно охватило 1,5 тысячи владельцев квартир. «Более 50% жителей многоквартирных домов не знали, что общее имущество в доме дает возможность получать дополнительный доход и распределять его на домовые нужды», — передает РБК информацию из исследования. Среди тех, кто не знает о потенциальном доходе от общего имущества, подавляющее большинство (97%) не имеют представления о том, какие меры могут быть предприняты для его получения. Согласно законодательству РФ, каждый собственник квартиры обладает не только личными квадратными метрами, но и долей в имуществе всего дома, включая крыши, чердаки, подвалы, фасады, лифты, коридоры и земельные участки, если они зарегистрированы в государственном кадастре. Управление этим имуществом и его использование для получения дохода находится в компетенции собрания собственников. Для этого на общем собрании необходимо определить представителя собственников для заключения договоров, условия использования имущества и цели расходования средств. Например, доход можно получать, сдавая в аренду нежилые помещения или размещая рекламу на фасадах. Средства могут быть направлены на ремонт дома, оплату коммунальных услуг или благоустройство. Из опрошенных 88% выразили желание узнать больше о таких методах заработка. Самыми привлекательными способами дополнительного дохода стали установка рекламных конструкций (39%), фильтрационные аппараты для воды (38%) и платежные терминалы (30,5%). Организация временной парковки оказалась менее популярной (16%). Большинство опрошенных (76%), знающих о таких возможностях, признались, что не представляют, какие шаги нужно предпринять для получения дохода. Также 27% респондентов не знают, может ли их дом зарабатывать таким способом, при этом 42% указали на отсутствие подобных источников дохода, а 31% подтвердили их наличие. Наиболее распространенные источники дохода в домах уже включают аренду нежилых помещений (24%), рекламные конструкции на фасадах и крышах (12%) и установку фильтрационных аппаратов (8%). Полученные средства респонденты предпочли бы тратить на текущий ремонт и обслуживание (67%), благоустройство (60%) и капитальный ремонт (37%). Примерно 30% опрошенных хотели бы создать резерв на непредвиденные расходы. Оплата коммунальных услуг и вывоз мусора также были упомянуты 18% и 14,6% опрошенных соответственно.