Глава МИД Украины готовится пить корвалол из-за победы Трампа

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Дмитрий Кулеба заявил, что будущая политика Дональда Трампа вызовет у украинских политиков сильный стресс
Дмитрий Кулеба заявил, что будущая политика Дональда Трампа вызовет у украинских политиков сильный стресс Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предрек трудности для украинских чиновников после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Кулеба выразил уверенность, что будущая политика Трампа вызовет у киевских политиков стресс и заствит их пить «Корвалол».

«Впереди от Трампа будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за „Корвалолом“ и думать, что это конец, что все кончено», — приводит слова Кулебы украинский телеканал «Новости Live». Экс глава МИД Украины также подчеркнул, что правительство страны должно быть готово к непредсказуемости в действиях американской администрации.

Дональд Трамп, ранее занимавший должность президента США по итогам выборов 2016 года, одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Он стал первым с XIX века американским политиком, которому удалось вновь занять пост главы государства после четырехлетнего перерыва.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своим сторонникам с признанием поражения, а действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поздравил его с победой. Коллегия выборщиков 17 декабря должна будет проголосовать за кандидатуру президента, следуя воле избирателей штатов. Новый состав конгресса 6 января утвердит результаты выборов. Инаугурационная церемония запланирована на 20 января.

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Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предрек трудности для украинских чиновников после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Кулеба выразил уверенность, что будущая политика Трампа вызовет у киевских политиков стресс и заствит их пить «Корвалол». «Впереди от Трампа будет много суперраздражающих заявлений и шагов, которые заставят нас тянуться за „Корвалолом“ и думать, что это конец, что все кончено», — приводит слова Кулебы украинский телеканал «Новости Live». Экс глава МИД Украины также подчеркнул, что правительство страны должно быть готово к непредсказуемости в действиях американской администрации. Дональд Трамп, ранее занимавший должность президента США по итогам выборов 2016 года, одержал победу на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Он стал первым с XIX века американским политиком, которому удалось вновь занять пост главы государства после четырехлетнего перерыва. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своим сторонникам с признанием поражения, а действующий президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поздравил его с победой. Коллегия выборщиков 17 декабря должна будет проголосовать за кандидатуру президента, следуя воле избирателей штатов. Новый состав конгресса 6 января утвердит результаты выборов. Инаугурационная церемония запланирована на 20 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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