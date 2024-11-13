112: звезду «Молодежки» экстренно госпитализировали

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Актер из сериала про хоккеистов «Молодежка» был госпитализирован
Актер из сериала про хоккеистов «Молодежка» был госпитализирован Фото:

Российский актер Максим Литовченко, снимавшийся в таких сериалах как «Молодежка» и «Отель „Элеон“» был госпитализирован. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Актер из сериала „Молодежка“ Максим Литовченко госпитализирован сегодня утром с подозрением на пневмонию», — передают авторы канала, отмечая, что мужчина сейчас находится на обследовании. Сообщалось, что утром актеру стало плохо, у него зафиксировали высокую температуру и сильный кашель. 

Максим Литовченко снимался в ряде российских сериалов. Среди наиболее известных — «Молодежка», «Отель Элеон», «Дальнобойщики» и ряд других.

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Российский актер Максим Литовченко, снимавшийся в таких сериалах как «Молодежка» и «Отель „Элеон“» был госпитализирован. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Актер из сериала „Молодежка“ Максим Литовченко госпитализирован сегодня утром с подозрением на пневмонию», — передают авторы канала, отмечая, что мужчина сейчас находится на обследовании. Сообщалось, что утром актеру стало плохо, у него зафиксировали высокую температуру и сильный кашель.  Максим Литовченко снимался в ряде российских сериалов. Среди наиболее известных — «Молодежка», «Отель Элеон», «Дальнобойщики» и ряд других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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