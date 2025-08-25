В Россию удалось вернуть женщину с ребенком с Украины

При поддержке российских властей и посредничестве Катара в Россию удалось вернуть женщину с шестилетним сыном, ранее находившихся на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«При посреднической миссии Катара помогли вернуться в Россию к близким маме с шестилетним сыном», — написала Львова-Белова в своем telegram-канале. Она уточнила, что женщина с ребенком выехала на Украину к родственникам еще в 2020 году, но затем самостоятельно вернуться не смогла и обратилась за помощью.
Также при содействии уполномоченного и при поддержке Катара была возвращена 15-летняя девочка, которая ранее жила на Украине, а затем оказалась в Испании. По словам Львовой-Беловой, всего с 2022 года в России с родственниками воссоединились 28 детей из 20 семей, еще 115 детей из 91 семьи были возвращены к близким на Украине и в третьих странах.
Ранее Львова-Белова сообщала, что трое детей воссоединятся с семьями на Украине благодаря посредничеству Катара. По ее слова, один мальчик, который жил у дяди, и другой, который находился у бабушки, в ближайшее время отправятся к матерям. Девочку, оставшуюся с двоюродной бабушкой после смерти мамы, ждет отец, передает ОТР.
