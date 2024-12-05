Россия избежит новой пенсионной реформы

Россия застрахует себя от новой пенсионной реформы. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 5 декабря сообщил, что на народосбережение планируется выделить минимум 17 трлн рублей. Как объяснили эксперты URA.RU, правительство стремится повысить рождаемость и продолжительность активной жизни, чтобы не решать демографические проблемы притоком иностранной рабочей силы, как это делают страны Евросоюза.
Мишустин во вступительной речи на заседании напомнил, что на сбережение народа России направлены три нацпроекта: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», а также «Молодежь и дети». До 2030 года на реализацию нацпроекта «Семья» планируется направить более 17 трлн рублей. По словам премьера, акцент в нем будет сделан на увеличении количества многодетных семей в стране.
«Продолжится формирование доступной и качественной инфраструктуры, особенно в сельской местности, в том числе для повышения качества медпомощи тем, кто планирует рождение ребенка, беременным и малышам. Предусмотрено оснащение детских поликлиник и создание женских консультаций, возведение детских садов, модернизация образовательных пространств, обновление культурно-досуговых учреждений в малых городах, театров, музеев, библиотек», — рассказал председатель правительства.
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» будет проводиться модернизация первичного звена здравоохранения, в том числе в сельских и отдаленных территориях, сообщил он. Для старшего поколения продлят внедрение системы долговременного ухода, приведут в порядок социальные стационары, добавил Мишустин. «Нацпроект поможет создать более 3000 объектов здравоохранения и еще свыше семи тысяч капитально отремонтировать, также приобрести порядка 54 тысяч единиц оборудования и транспорта для выезда к пациентам», — уточнил премьер.
Условия для самореализации современного поколения будут создаваться в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщил глава кабинета министров. «Работа включает в себя строительство и ремонт школ, обновление педагогических университетов, формирование образовательно-производственных центров и кластеров профессиональной подготовки, инженерных школ. И конечно, развитие сети кампусов мирового уровня. Через 12 лет их должно быть не менее 40», — спрогнозировал он.
Власти уделили особое внимание народосбережению в рамках следующей «пятилетки», чтобы избежать демографического кризиса и обеспечить финансовую и экономическую стабильность страны, объяснил эксперт в области демографии, заведующий кафедрой бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве России Михаил Толмачев. «Наш коэффициент рождаемости сейчас — около 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства нужно 2,1, в проекте правительства стоит задача увеличить коэффициент до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036. Такой цифры достичь более-менее реально», — считает эксперт.
Если заложенные в нацпроекты цели будут реализованы, России удастся замедлить старение населения и отказаться от привлечения мигрантов в страну, как это делают в Европе, отметил политолог. Рост медианного возраста людей — распространенная проблема в мире, напомнили эксперты. В Испании, например, он составляет 46,3 года, в Германии — 46,7 года, в Японии — 49,5. В России этот показатель держится на уровне 41,5, но, чтобы предотвратить дальнейшее старение населения, нужно поощрять рождаемость, напомнил Толмачев. В противном случае число людей, входящих в пенсионный возраст, превысит число трудоспособных граждан, и тогда финансовая нагрузка на работающих будет непрерывно увеличиваться, предупредил он. При таком сценарии у властей любого государства не останется выбора, кроме как повысить возраст начала пенсионных выплат. «Задача правительства — избежать этого в будущем и не повышать коэффициент нагрузки на работоспособное население», — полагает эксперт.
Российские власти уделяют пристальное внимание проблеме народосбережения, чтобы снизить смертность среди молодых людей, считает старший научный сотрудник института демографии НИУ ВШЭ Екатерина Щербакова. «Особенно это касается смертности среди мужчин, которая выше женской из-за разницы в модели поведения. Чтобы исправить ситуацию, государство пропагандирует здоровый образ жизни, информирует о вреде курения и алкоголя. Работа ведется комплексно — для молодых людей налаживается система образования, открываются рабочие места, чтобы человек мог в полной мере реализовать себя», — рассказала демограф.
Здоровье трудоспособной молодежи имеет первостепенное значение еще и потому, что она создает самую высокую добавленную стоимость в экономике, платит большие налоги и обеспечивает бюджет государства поступлениями, из которых потом начисляется пенсия и другие социальные выплаты. По этой причине в стратегии по народосбережению важна забота именно об этой возрастной группе, поделилась мнением собеседница агентства.
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