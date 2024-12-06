Сергей Зверев своей шляпой помешал ценителям балета смотреть «Щелкунчика»

Шляпа больших размеров российского шоумена Сергея Зверева помешала зрителям петербургского Мариинского театра смотреть балет «Щелкунчик». Об этом сообщила одна из зрительниц.
«Диаметр его шляпы был сопоставим с пачкой Одетты. После третьего звонка шляпу господин Зверев не снял, службы театра утверждают, что им запретили даже разговаривать со звездой», — передает «МК.RU» комментарий одной из зрительниц.
Перед началом театрального представления администрация театра получила жалобу от зрителей на большую шляпу Зверева в директорской ложе. Зрители, чей обзор на сцену был полностью заблокирован, обратились с жалобой к сотруднику театра. Те, кто остался в ложе вместе с Зверевым, были вынуждены наблюдать за спектаклем стоя, сообщают очевидцы. Зверев же утверждает, что его ложа была изолированной и он не мог мешать другим. По его словам, никто не просил шоумена снять шляпу.
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