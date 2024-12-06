Сергей Зверев своей шляпой помешал ценителям балета смотреть «Щелкунчика»

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Из-за того, что зрители не видели сцену из-за шляпы Зверева, они смотрели постановку стоя, сообщают очевидцы
Из-за того, что зрители не видели сцену из-за шляпы Зверева, они смотрели постановку стоя, сообщают очевидцы Фото:

Шляпа больших размеров российского шоумена Сергея Зверева помешала зрителям петербургского Мариинского театра смотреть балет «Щелкунчик». Об этом сообщила одна из зрительниц.

«Диаметр его шляпы был сопоставим с пачкой Одетты. После третьего звонка шляпу господин Зверев не снял, службы театра утверждают, что им запретили даже разговаривать со звездой», — передает «МК.RU» комментарий одной из зрительниц.

Перед началом театрального представления администрация театра получила жалобу от зрителей на большую шляпу Зверева в директорской ложе. Зрители, чей обзор на сцену был полностью заблокирован, обратились с жалобой к сотруднику театра. Те, кто остался в ложе вместе с Зверевым, были вынуждены наблюдать за спектаклем стоя, сообщают очевидцы. Зверев же утверждает, что его ложа была изолированной и он не мог мешать другим. По его словам, никто не просил шоумена снять шляпу.

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Шляпа больших размеров российского шоумена Сергея Зверева помешала зрителям петербургского Мариинского театра смотреть балет «Щелкунчик». Об этом сообщила одна из зрительниц. «Диаметр его шляпы был сопоставим с пачкой Одетты. После третьего звонка шляпу господин Зверев не снял, службы театра утверждают, что им запретили даже разговаривать со звездой», — передает «МК.RU» комментарий одной из зрительниц. Перед началом театрального представления администрация театра получила жалобу от зрителей на большую шляпу Зверева в директорской ложе. Зрители, чей обзор на сцену был полностью заблокирован, обратились с жалобой к сотруднику театра. Те, кто остался в ложе вместе с Зверевым, были вынуждены наблюдать за спектаклем стоя, сообщают очевидцы. Зверев же утверждает, что его ложа была изолированной и он не мог мешать другим. По его словам, никто не просил шоумена снять шляпу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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