Израильские танки подобрались к Дамаску

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Израильские танки замечены у столицы Сирии в Дамаске
Израильские танки замечены у столицы Сирии в Дамаске Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Израильские танки продвинулись за пределы установленной буферной зоны на границе с Сирией и были замечены вблизи столицы государства Дамаска. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. По их данным, танки дислоцировались возле населенного пункта Катана, что находится примерно в 21 км от столицы Сирии.

«Танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее на этой неделе», — сообщает телеканал. Как отмечает Al Mayadeen, израильская армия в понедельник перебросила войска в буферную зону, однако последние перемещения танков выходят за рамки первоначальной дислокации. 

Ранее сухопутные войска Израиля и танки вошли на территорию Сирии. Это первое вторжение Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года. Пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что пехота и бронетанковые войска расположены вдоль границы для обороны, а десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз.

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Израильские танки продвинулись за пределы установленной буферной зоны на границе с Сирией и были замечены вблизи столицы государства Дамаска. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. По их данным, танки дислоцировались возле населенного пункта Катана, что находится примерно в 21 км от столицы Сирии. «Танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее на этой неделе», — сообщает телеканал. Как отмечает Al Mayadeen, израильская армия в понедельник перебросила войска в буферную зону, однако последние перемещения танков выходят за рамки первоначальной дислокации.  Ранее сухопутные войска Израиля и танки вошли на территорию Сирии. Это первое вторжение Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года. Пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что пехота и бронетанковые войска расположены вдоль границы для обороны, а десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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