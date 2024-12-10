Израильские танки подобрались к Дамаску

Израильские танки продвинулись за пределы установленной буферной зоны на границе с Сирией и были замечены вблизи столицы государства Дамаска. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. По их данным, танки дислоцировались возле населенного пункта Катана, что находится примерно в 21 км от столицы Сирии.
«Танки продвинулись за пределы буферной зоны, в которую Израиль перебросил войска ранее на этой неделе», — сообщает телеканал. Как отмечает Al Mayadeen, израильская армия в понедельник перебросила войска в буферную зону, однако последние перемещения танков выходят за рамки первоначальной дислокации.
Ранее сухопутные войска Израиля и танки вошли на территорию Сирии. Это первое вторжение Израиля на сирийскую территорию после октябрьской войны 1973 года. Пресс-служба армии Израиля (ЦАХАЛ) заявляла, что пехота и бронетанковые войска расположены вдоль границы для обороны, а десантники находятся в буферной зоне для предотвращения угроз.
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