Обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной на покровском и кураховском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
«Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. Наиболее сложная ситуация сейчас на покровском и кураховском направлениях», —заявил Сырский на выступлении перед представителями региональных властей. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что обстановка на юге Украины является напряженной.
По словам Сырского, требуется обустройство 810 опорных пунктов в рамках третьей линии фортификаций. Главнокомандующий призвал власти семи областей активизировать и ускорить работы по возведению сооружений.
На покровском направлении, где сейчас складывается одна из самых тяжелых ситуаций для украинской армии, ВС РФ, наоборот, демонстрируют успешное продвижение. Это направление уже длительное время остается критическим для ВСУ, так как они несут значительные потери как в личном составе, так и в технике.
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