«Закончилась еда и вода»: судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе из-за забастовки экипажа

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе в связи с забастовкой экипажа, обусловленной нехваткой провизии и задержкой зарплаты. Экипаж сообщает, что у них закончилась питьевая вода и еда.
«На борту находятся 16 моряков из Сирии и Египта. Моряки утверждают, что у них закончилась еда и питьевой вода, а зарплату им выплачивали последний раз в августе», — передает Shot. По словам источника, в ближайшее время судно надеется зайти в порт «Кавказ».
Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что судно отправило сигнал бедствия, но причина не называлась. Права моряков контролируются по поручению транспортного прокурора Сергея Сафинова, отметили в ведомстве.
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