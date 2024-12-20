«Закончилась еда и вода»: судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе из-за забастовки экипажа

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе из-за забастовки
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В Керчи судно подало сигнал к спасению
В Керчи судно подало сигнал к спасению Фото:

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе в связи с забастовкой экипажа, обусловленной нехваткой провизии и задержкой зарплаты. Экипаж сообщает, что у них закончилась питьевая вода и еда.

«На борту находятся 16 моряков из Сирии и Египта. Моряки утверждают, что у них закончилась еда и питьевой вода, а зарплату им выплачивали последний раз в августе», — передает Shot. По словам источника, в ближайшее время судно надеется зайти в порт «Кавказ».

Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что судно отправило сигнал бедствия, но причина не называлась. Права моряков контролируются по поручению транспортного прокурора Сергея Сафинова, отметили в ведомстве.

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Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе в связи с забастовкой экипажа, обусловленной нехваткой провизии и задержкой зарплаты. Экипаж сообщает, что у них закончилась питьевая вода и еда. «На борту находятся 16 моряков из Сирии и Египта. Моряки утверждают, что у них закончилась еда и питьевой вода, а зарплату им выплачивали последний раз в августе», — передает Shot. По словам источника, в ближайшее время судно надеется зайти в порт «Кавказ». Ранее в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что судно отправило сигнал бедствия, но причина не называлась. Права моряков контролируются по поручению транспортного прокурора Сергея Сафинова, отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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