США использовали помощь Украине для восполнения своих военных запасов

Армия США использовала средства, выделенные на военную помощь Украине, на обновление собственного парка бронетехники. Это следует из анализа отчетов Пентагона.
«Из [сэкономленной на военной помощи Украине] суммы армия США получила около одного миллиарда долларов дополнительного финансирования на закупку многоцелевых бронеавтомобилей (AMPV) для замены старых БТР M113A4 и M577A3, которые были предоставлены Украине», — сообщили в РИА Новости со ссылкой на результаты собственного анализа отчетов. Всего на поставке Украине устаревшей техники вместо новой, различные военные подразделения США получили дополнительных ассигнований на 2,27 миллиарда долларов.
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