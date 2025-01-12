В США раскрыли, как Трамп может усугубить конфликт на Украине

Дональд Трамп, который официально придет к власти в США 20 января, наоборот, может усугубить конфликт на Украине. Так считает военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Он привел в пример ситуацию со свержением Башара Асада в Сирии, когда Трамп предположил, что для России сирийская обстановка стала фиаско и снизила влияние Москвы в мире. Тогда же Трамп попытался надавить на РФ, но у него не получилось, а для Украины это стало сигналом к тому, что будущий глава США реагирует только на силу.
«Это [подход Трампа c позиции силы] может открыть дверь для более прагматичной и реалистичной оценки ситуации на Украине, когда администрация Трампа вступит в должность 20 января. <...> Может быть путь к урегулированию конфликта путем переговоров. В противном же случае прогнозируется продолжение войны на истощение. <...> Украина, почувствовав, что новая администрация Трампа реагирует на силу, начала новое наступление в российской Курской области, чтобы изменить реалии поля боя», — отмечает Риттер в материале для Energyintel.
Спустя неделю с момента смены власти в Сирии, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине. Он также рекомендовал Владимиру Зеленскому начать готовиться к переговорам. В Кремле же напомнили, что переговорная позиция России остается неизменной. Украина должна уйти с территорий, которые находятся сейчас под российским контролем, говорил российский президент Владимир Путин еще летом. При этом Путин готов к диалогу с Трампом, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Киев начал подготовку к встрече Зеленского и Трампа, передает RT. В ЕС также опасаются, что Трамп может отменить санкции против России, сообщает «Национальная служба новостей».
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