В США раскрыли, как Трамп может усугубить конфликт на Украине

Риттер: неправильная оценка Трампом конфликта на Украине усугубит конфликт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Позиция Дональда Трампа, который ценит только силу, может усугубить конфликт на Украине, считает Скотт Риттер
Позиция Дональда Трампа, который ценит только силу, может усугубить конфликт на Украине, считает Скотт Риттер Фото:

Дональд Трамп, который официально придет к власти в США 20 января, наоборот, может усугубить конфликт на Украине. Так считает военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он привел в пример ситуацию со свержением Башара Асада в Сирии, когда Трамп предположил, что для России сирийская обстановка стала фиаско и снизила влияние Москвы в мире. Тогда же Трамп попытался надавить на РФ, но у него не получилось, а для Украины это стало сигналом к тому, что будущий глава США реагирует только на силу.

«Это [подход Трампа c позиции силы] может открыть дверь для более прагматичной и реалистичной оценки ситуации на Украине, когда администрация Трампа вступит в должность 20 января. <...> Может быть путь к урегулированию конфликта путем переговоров. В противном же случае прогнозируется продолжение войны на истощение. <...> Украина, почувствовав, что новая администрация Трампа реагирует на силу, начала новое наступление в российской Курской области, чтобы изменить реалии поля боя», — отмечает Риттер в материале для Energyintel.

Спустя неделю с момента смены власти в Сирии, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине. Он также рекомендовал Владимиру Зеленскому начать готовиться к переговорам. В Кремле же напомнили, что переговорная позиция России остается неизменной. Украина должна уйти с территорий, которые находятся сейчас под российским контролем, говорил российский президент Владимир Путин еще летом. При этом Путин готов к диалогу с Трампом, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Киев начал подготовку к встрече Зеленского и Трампа, передает RT. В ЕС также опасаются, что Трамп может отменить санкции против России, сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дональд Трамп, который официально придет к власти в США 20 января, наоборот, может усугубить конфликт на Украине. Так считает военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он привел в пример ситуацию со свержением Башара Асада в Сирии, когда Трамп предположил, что для России сирийская обстановка стала фиаско и снизила влияние Москвы в мире. Тогда же Трамп попытался надавить на РФ, но у него не получилось, а для Украины это стало сигналом к тому, что будущий глава США реагирует только на силу. «Это [подход Трампа c позиции силы] может открыть дверь для более прагматичной и реалистичной оценки ситуации на Украине, когда администрация Трампа вступит в должность 20 января. <...> Может быть путь к урегулированию конфликта путем переговоров. В противном же случае прогнозируется продолжение войны на истощение. <...> Украина, почувствовав, что новая администрация Трампа реагирует на силу, начала новое наступление в российской Курской области, чтобы изменить реалии поля боя», — отмечает Риттер в материале для Energyintel. Спустя неделю с момента смены власти в Сирии, Дональд Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине. Он также рекомендовал Владимиру Зеленскому начать готовиться к переговорам. В Кремле же напомнили, что переговорная позиция России остается неизменной. Украина должна уйти с территорий, которые находятся сейчас под российским контролем, говорил российский президент Владимир Путин еще летом. При этом Путин готов к диалогу с Трампом, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  Киев начал подготовку к встрече Зеленского и Трампа, передает RT. В ЕС также опасаются, что Трамп может отменить санкции против России, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...