Глава Пентагона едет в Европу, чтобы призвать завершить конфликт на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет посетит Европу, где, на заседании контактной группы по конфликту на Украине призовет союзников США к скорейшему его завершению. Об этом сообщили в Пентагоне.
«На первом совещании под председательством Британии, секретарь подтвердит приверженность президента [США Дональда] Трампа дипломатическому прекращению конфликта на Украине как можно скорее», — говорится в заявлении на сайте Пентагона. При этом он должен будет призвать Европу усилить лидерство по помощи Украине.
Встреча пройдет на базе «Рамштайн» в Брюсселе, Германия, 12 февраля. Председательствовать там впервые будут не Штаты, а Великобритания.
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