Глава Пентагона едет в Европу, чтобы призвать завершить конфликт на Украине

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Глава Пентагона Хегсет напомнит Европе о желании Трампа закончить конфликт на Украине
Глава Пентагона Хегсет напомнит Европе о желании Трампа закончить конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет посетит Европу, где, на заседании контактной группы по конфликту на Украине призовет союзников США к скорейшему его завершению. Об этом сообщили в Пентагоне. 

«На первом совещании под председательством Британии, секретарь подтвердит приверженность президента [США Дональда] Трампа дипломатическому прекращению конфликта на Украине как можно скорее», — говорится в заявлении на сайте Пентагона. При этом он должен будет призвать Европу усилить лидерство по помощи Украине. 

Встреча пройдет на базе «Рамштайн» в Брюсселе, Германия, 12 февраля. Председательствовать там впервые будут не Штаты, а Великобритания.

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Глава Пентагона Пит Хегсет посетит Европу, где, на заседании контактной группы по конфликту на Украине призовет союзников США к скорейшему его завершению. Об этом сообщили в Пентагоне.  «На первом совещании под председательством Британии, секретарь подтвердит приверженность президента [США Дональда] Трампа дипломатическому прекращению конфликта на Украине как можно скорее», — говорится в заявлении на сайте Пентагона. При этом он должен будет призвать Европу усилить лидерство по помощи Украине.  Встреча пройдет на базе «Рамштайн» в Брюсселе, Германия, 12 февраля. Председательствовать там впервые будут не Штаты, а Великобритания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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