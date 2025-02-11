Володин заявил, что депутаты Госдумы больше не отдыхают на Мальдивах

Володин призвал журналистов выбирать для отдыха Россию, как депутаты Госдумы
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Володин заявил, что у депутатов, не получавших гранты USAID, нет денег на Мальдивы Фото:

На Мальдивах отдыхали те депутаты Госдумы, которые «велись на коврижки» американской организации USAID. Теперь они отказались от южноазиатского курорта. И журналисты должны последовать их примеру, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Если вы берете пример с депутатов, то наконец-то что-то у нас изменилось. Потому что вас раньше не выгонишь ни с Мальдив, ни с Бали, ни с других разных островных государств», — рассказал Вячеслав Володин в беседе с журналистами, его слова передали в telegram-канале «Вы слушали маяк».

Володин подчеркнул, что депутаты ГД не имеют средств для отдыха на Мальдивах. А те, кто получал гранты USAID и находился там все время, напишет заявление о неправильном поведении. Володин подчеркнул, что депутаты должны думать, в первую очередь, о стране.

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USAID: что это за организация и почему Маск назвал ее преступной

Агентство США по международному развитию (USAID) является государственной организацией, которая предоставляет гуманитарную и экономическую поддержку различным странам мира. В феврале 2025 года глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск обвинил USAID в создании биологического оружия, в частности, COVID-19, и назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Аккаунт организации был удален из соцсети X, после этого американское финансирование многих проектов на Украине было прекращено.

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На Мальдивах отдыхали те депутаты Госдумы, которые «велись на коврижки» американской организации USAID. Теперь они отказались от южноазиатского курорта. И журналисты должны последовать их примеру, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. «Если вы берете пример с депутатов, то наконец-то что-то у нас изменилось. Потому что вас раньше не выгонишь ни с Мальдив, ни с Бали, ни с других разных островных государств», — рассказал Вячеслав Володин в беседе с журналистами, его слова передали в telegram-канале «Вы слушали маяк». Володин подчеркнул, что депутаты ГД не имеют средств для отдыха на Мальдивах. А те, кто получал гранты USAID и находился там все время, напишет заявление о неправильном поведении. Володин подчеркнул, что депутаты должны думать, в первую очередь, о стране. Агентство США по международному развитию (USAID) является государственной организацией, которая предоставляет гуманитарную и экономическую поддержку различным странам мира. В феврале 2025 года глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск обвинил USAID в создании биологического оружия, в частности, COVID-19, и назвал агентство «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку». Аккаунт организации был удален из соцсети X, после этого американское финансирование многих проектов на Украине было прекращено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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