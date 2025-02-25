ЕС не воспринял всерьез соглашение Киева по полезным ископаемым

Евросоюз (ЕС) не спешит воспринимать новое соглашение Украины с США по полезным ископаемым. Однако в обьединении намерены продолжать реализацию своего меморандума с Киевом, подписанного несколько лет назад. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
«У нас есть меморандум о взаимопонимании с Украиной по полезным ископаемым, которое было заключено несколько лет назад, и мы твердо намерены его реализовывать», — передает слова Ренье РИА Новости. Он добавил, что в ЕС твердо намерены выполнять достигнутые договоренности по ресурсам.
Хотя представители Брюсселя осведомлены о переговорах между Вашингтоном и Киевом, они не располагают официальной информацией о содержании этих обсуждений. Ренье также отметил, что в ЕС не планируют заключение каких-либо новых соглашений с Украиной в обход США.
Переговоры между США и Украиной о сделке по добыче полезных ископаемых, стоимостью сотни миллиардов долларов, находятся на заключительном этапе. Однако администрация США не намерена предоставлять гарантии безопасности Украине после заключения сделки. Киевские власти представили окончательный вариант соглашения, но американская сторона против введения гарантий безопасности, передает «Ридус».
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