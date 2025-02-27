МИД Бразилии: БРИКС приостановила расширение

На повестке Бразилии в качестве председателя БРИКС не стоит расширение организации. Об этом сообщил официальный представитель министра иностранных дел Бразилии Жоэл Сампайо, отметив, что последние расширения организации проходили при председательстве России и ЮАР. В МИД Бразилии также подчеркнули, что последнее увеличение числа членов БРИКС привело к институциональным сложностям.
«Сейчас на повестке дня вопрос расширения не стоит. <...> Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнеров. На данный момент согласились девять стран, еще три не дали окончательного ответа», — заявил Сампайо. Информацию передает «Известия».
В ведомстве уточнили, что последнее увеличение числа членов привело к институциональным сложностям. Существует проблема увеличения объема мероприятий и частичного дублирования функций между различными механизмами, а также отсутствие унифицированного и постоянно обновляемого реестра документов и инициатив. Это создает трудности для новых участников. Представитель бразильской шерпы в БРИКС Дэниел Лейтао указал, что одной из ключевых задач бразильского председательства является адаптация после недавнего расширения организации, а также полная интеграция новых членов в существующие рабочие процессы.
Ранее бывший президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о своих планах по выходу страны из БРИКС и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в случае его повторного избрания на пост главы государства. Данное заявление было сделано в контексте схожих инициатив, предпринятых его политическими единомышленниками: президентом США Дональдом Трампом и аргентинским лидером Хавьером Милеи.
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