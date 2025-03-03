Кремль — URA.RU: изъятие российских активов обернулось бы серьезными последствиями

Москва ответит на любые попытки Запада изъять российские активы. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU слова премьер-министра Польши Дональда Туска о возможной передаче этих средств Украине.
«Мы видим все больше и больше заявлений на этот счет. И ранее тоже такие намерения высказывались. В меньшинстве были голоса тех, трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов и так далее. Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий очень серьезных. Ну и конечно, мы воспринимаем это исключительно как незаконные намерения» — заявил Песков.
По его словам, Моска ответит на возможные попытки Европы изъять российские активы. Подобные действия Запада обернутся «очень серьезными судебными и юридическими последствиями», добавил Песков.
Ранее Туск заявил, что замороженные российские активы «хорошо было бы изъять» и направить Украине. Заявление прозвучало на фоне усиления раскола между США и Европой после визита Владимира Зеленского в Штаты. В Вашингтоне 28 февраля прошла встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что стороны подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между политиками началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал Зеленского из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
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