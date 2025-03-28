Движение по проблемной ветке метро в Москве восстановили после жалоб пассажиров

На Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили движение
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на «салатовой» ветке в метро Москвы восстановлено
Движение на «салатовой» ветке в метро Москвы восстановлено Фото:

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро, известной как «салатовая» ветка, движение восстановлено и следует по графику после кратковременной остановки для проверки одного из поездов. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена журналистам URA.RU. До этого пассажиры жаловались на проблемы с движением поездов. 

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии в графике. Ранее на „Марьиной Роще“ высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме», — сообщили в пресс-службе агентству URA.RU. 

Ситуация на ветке ранее вызвала беспокойство у пассажиров. Очевидцы тогда говорили о запахе гари и сбоях в движении. О проблемах также говорил и корреспондент URA.RU, который в тот момент лично находился на «салатовой» ветке. 

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На Люблинско-Дмитровской линии московского метро, известной как «салатовая» ветка, движение восстановлено и следует по графику после кратковременной остановки для проверки одного из поездов. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена журналистам URA.RU. До этого пассажиры жаловались на проблемы с движением поездов.  «Движение на Люблинско-Дмитровской линии в графике. Ранее на „Марьиной Роще“ высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме», — сообщили в пресс-службе агентству URA.RU.  Ситуация на ветке ранее вызвала беспокойство у пассажиров. Очевидцы тогда говорили о запахе гари и сбоях в движении. О проблемах также говорил и корреспондент URA.RU, который в тот момент лично находился на «салатовой» ветке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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