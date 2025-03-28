Движение по проблемной ветке метро в Москве восстановили после жалоб пассажиров

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро, известной как «салатовая» ветка, движение восстановлено и следует по графику после кратковременной остановки для проверки одного из поездов. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена журналистам URA.RU. До этого пассажиры жаловались на проблемы с движением поездов.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии в графике. Ранее на „Марьиной Роще“ высаживали пассажиров из одного поезда, его убрали с линии для проверки. Несколько следующих составов снижали скорость или останавливались для соблюдения интервала. После кратковременной остановки поезда продолжили движение в нормальном режиме», — сообщили в пресс-службе агентству URA.RU.
Ситуация на ветке ранее вызвала беспокойство у пассажиров. Очевидцы тогда говорили о запахе гари и сбоях в движении. О проблемах также говорил и корреспондент URA.RU, который в тот момент лично находился на «салатовой» ветке.
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