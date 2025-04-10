Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency (UTA). Теперь оно будет представлять интересы российского актера во всех сферах, сообщает Variety.
«UTA подписала контракт с номинированным на премию „Оскар“ актером Юрой Борисовым», — пишет издание. В разно время контракты с UTA также заключили Харрисон Форд, Брук Шилдс, Майкл Джей Фокс и многие другие звезды Голливуда.
Борисов известен тем, что первым из российских актеров получил номинацию на «Оскар». В этом году он претендовал на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за фильм «Анора». Картина взяла пять «Оскаров», но Борисов остался без индивидуальной награды.
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