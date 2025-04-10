Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency

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Борисов остался без индивидуального «Оскара»
Борисов остался без индивидуального «Оскара» Фото:

Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency (UTA). Теперь оно будет представлять интересы российского актера во всех сферах, сообщает Variety.

«UTA подписала контракт с номинированным на премию „Оскар“ актером Юрой Борисовым», — пишет издание. В разно время контракты с UTA также заключили Харрисон Форд, Брук Шилдс, Майкл Джей Фокс и многие другие звезды Голливуда.

Борисов известен тем, что первым из российских актеров получил номинацию на «Оскар». В этом году он претендовал на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за фильм «Анора». Картина взяла пять «Оскаров», но Борисов остался без индивидуальной награды.

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Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency (UTA). Теперь оно будет представлять интересы российского актера во всех сферах, сообщает Variety. «UTA подписала контракт с номинированным на премию „Оскар“ актером Юрой Борисовым», — пишет издание. В разно время контракты с UTA также заключили Харрисон Форд, Брук Шилдс, Майкл Джей Фокс и многие другие звезды Голливуда. Борисов известен тем, что первым из российских актеров получил номинацию на «Оскар». В этом году он претендовал на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за фильм «Анора». Картина взяла пять «Оскаров», но Борисов остался без индивидуальной награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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