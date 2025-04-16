Путин объяснил, зачем нужно тратить много денег на космос

Путин: космические проекты стоят дорого, но они очень важны для России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что проекты в космосе дорогие, но они жизненно необходимы РФ
Путин заявил, что проекты в космосе дорогие, но они жизненно необходимы РФ Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность космических проектов для страны, несмотря на их высокую стоимость. Об этом он заявил во время совещания, посвященного развитию космической деятельности. Российский лидер подчеркнул, что космические инициативы критически важны для поддержания статуса России как великой и суверенной державы.

«Любые космические проекты — всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше», — сказал Путин во время совещания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Кроме того, президент РФ выразил необходимость обеспечения стабильного финансирования для отечественной космической программы. По словам Путина, успехи в космической отрасли в ближайшие годы определят развитие России на многие десятилетия вперед.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность космических проектов для страны, несмотря на их высокую стоимость. Об этом он заявил во время совещания, посвященного развитию космической деятельности. Российский лидер подчеркнул, что космические инициативы критически важны для поддержания статуса России как великой и суверенной державы. «Любые космические проекты — всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше», — сказал Путин во время совещания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент РФ выразил необходимость обеспечения стабильного финансирования для отечественной космической программы. По словам Путина, успехи в космической отрасли в ближайшие годы определят развитие России на многие десятилетия вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...