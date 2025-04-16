Путин объяснил, зачем нужно тратить много денег на космос

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность космических проектов для страны, несмотря на их высокую стоимость. Об этом он заявил во время совещания, посвященного развитию космической деятельности. Российский лидер подчеркнул, что космические инициативы критически важны для поддержания статуса России как великой и суверенной державы.
«Любые космические проекты — всегда сложные и требующие значительных финансовых вложений. Но они жизненно необходимы России как большой и суверенной стране, если мы таковой хотим оставаться и в таком качестве развиваться дальше», — сказал Путин во время совещания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Кроме того, президент РФ выразил необходимость обеспечения стабильного финансирования для отечественной космической программы. По словам Путина, успехи в космической отрасли в ближайшие годы определят развитие России на многие десятилетия вперед.
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