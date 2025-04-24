Россиянам хотят усложнить сдачу жилья в аренду

Юрист Капштык: новый закон об аренде квартир усложнит жизнь арендодателей
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Капштык заявил, что по Конституции россияне могут распоряжаться своей недвижимостью по своему усмотрению
Капштык заявил, что по Конституции россияне могут распоряжаться своей недвижимостью по своему усмотрению Фото:

Инициатива депутатов Госдумы о сдаче квартиры в аренду только при письменном согласии соседей довольно сомнительна и может усложнить жизнь арендодателей. Такое мнение выразил юрист Юрий Капштык. По его словам, граждане РФ по Конституции могут распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.

«Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, и Гражданский кодекс предусматривает, что собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе сдавать в аренду. Если он пожелает — подарить, поменять, продать и так далее», — пояснил Капштык интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он также отметил, что в процессе может возникнуть межличностная неприязнь из-за сдачи квартир, что усложнит отношения между соседями. Капштык подчеркнул, что соседи должны соблюдать правила совместного проживания, а контроль за арендаторами можно рассматривать через паспортно-визовый режим. Он предложил, им регистрироваться в местном паспортном столе.

Ранее председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что данная инициатива решит проблемы, возникающие из-за шумных и неаккуратных арендаторов, которые иногда создают антисанитарные условия и нарушают спокойствие. Он отметил, что даже краткосрочная аренда может превратить квартиру в «притон», и собственники должны учитывать интересы соседей. По его словам, новый механизм согласования направлен на защиту прав всех жильцов.

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Инициатива депутатов Госдумы о сдаче квартиры в аренду только при письменном согласии соседей довольно сомнительна и может усложнить жизнь арендодателей. Такое мнение выразил юрист Юрий Капштык. По его словам, граждане РФ по Конституции могут распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. «Конституция гарантирует неприкосновенность жилища, и Гражданский кодекс предусматривает, что собственник вправе распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе сдавать в аренду. Если он пожелает — подарить, поменять, продать и так далее», — пояснил Капштык интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он также отметил, что в процессе может возникнуть межличностная неприязнь из-за сдачи квартир, что усложнит отношения между соседями. Капштык подчеркнул, что соседи должны соблюдать правила совместного проживания, а контроль за арендаторами можно рассматривать через паспортно-визовый режим. Он предложил, им регистрироваться в местном паспортном столе. Ранее председатель комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что данная инициатива решит проблемы, возникающие из-за шумных и неаккуратных арендаторов, которые иногда создают антисанитарные условия и нарушают спокойствие. Он отметил, что даже краткосрочная аренда может превратить квартиру в «притон», и собственники должны учитывать интересы соседей. По его словам, новый механизм согласования направлен на защиту прав всех жильцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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