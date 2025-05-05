Метеорный дождь 6 мая 2025: где и когда смотреть звездопад Эта-Аквариды

Метеорный поток Эта-Аквариды — звездный дождь, который длится в течении всего мая. Его пик в 2025 году приходится на утро 6 мая. В это время из любой точки мира можно наблюдать множество ярких метеоров, пролетающих мимо Земли. Рассказываем о том, что такое метеорный дождь и как его можно увидеть.
Что такое метеорный дождь?
В ночь на 6 мая с любой точки Земли будет виден метеорный дождь. По словам астронома Игоря Лапина, с научной точки зрения в это время увеличится количество метеоров и визуально будет казаться, что они летят из одной точки. «Эти метеоры интересны тем, что оставляют за собой яркие газовые следы и напоминают болиды — метеоры с длинными хвостами. Их прародитель — знаменитая комета Галлея», — отметил астроном.
Он объяснил, что метеорные дожди появляются, когда Земля проходит через участок космоса с обломками комет. Они состоят из мельчайших частиц пыли и льда, которые проникают в атмосферу планеты со скоростью до 70 километров в секунду. Яркая полоса в небе появляется из-за того, что эти частицы нагреваются до очень высоких температур после трения о воздух.
Метеорный поток 6 мая: история и особенности Эта-Аквариды
Эта-Аквариды — это красивый и богатый метеорный поток. По словам Игоря Лапина, он отличается от остальных тем, что его метеоры иногда излучают разные цвета. «Эти метеоры яркие, иногда многоцветные. Поэтому это по праву считается одним из самых красивых явлений», — отметил астроном.
Его источником является пылевой след, оставшийся от знаменитой кометы Галлея, сообщили в Московском планетарии. Земля проходит сквозь него ежегодно — весной и осенью. Комету Галлея наблюдали в 1986 году, в следующий раз она появится на небе Земли через 75 лет — в 2061 году.
Сам метеорный поток Эта-Аквариды открыт в 1863 году и с тех пор ежегодно появляется в мае. «Весь май месяц действует метеорный поток Майские Аквариды рожденный кометой Галлея. Максимум звездопада, в ночь с 5 на 6 мая, ожидается до 40 метеоров в час», — говорится на сайте Московского планетария.
Уточняется, что в отличие от метеорного потока Персеид в августе, майский звездопад наиболее хорошо просматривается на юге страны. Наибольший интерес представляют болиды — яркие и крупные метеоры.
Как и когда наблюдать Эта-Аквариды
В этом году метеорный поток Майские Аквариды действует с 19 по 28 мая, однако пик его придется на ранее утро 6 мая. Радиант будет виден c 4:30 мск и до рассвета. Отметим, что Радиант — это место в ночном небе, откуда, как кажется, «вылетают» звезды.
Наблюдать метеоры можно невооруженным глазом и из любой точки мира. В Международной метеорной организации (IMO) сообщили, что Луна зайдет за горизонт задолго до восхода радианта, поэтому условия для наблюдения этого потока будут идеальными.
Уточняется, что радиант Майских Акварид находится в созвездии Водолей и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом. В средних широтах звездопад будет невысоко над юго-восточным горизонтом на протяжении двух часов до рассвета.
Эксперты Московского планетария рекомендуют вести наблюдение за метеорным потоком вдали от городского освещения. Они также обращают внимание на то, что может понадобиться время для адаптации зрения темноте, так как полная чувствительность к слабому свету достигается примерно через 20–30 минут.
Астроном Игорь Лапин рекомендовал смотреть звездопад без специальных приспособлений. «Смотреть поток лучше собственными глазами, потому что с помощью приборов наблюдать его мы не сможем. Метеоры могут влетать совершенно в любой точке нашей небесной сферы», — отметил астроном.
Опасен ли метеорный дождь
Метеорные дожди не несут угрозы для Земли. По словам специалиста, диаметр этих частиц не превышает нескольких сантиметров. Вступая в атмосферу, они полностью сгорают и не достигают поверхности планеты. Эксперт отметил, что многие путают метеорные дожди от метеоритных, которые действительно могут быть опасными. Метеоритные дожди включают в себя фрагменты метеоритов, которые могут упасть на Землю.
Влияние метеорных потоков на Землю и людей
С точки зрения астрологии, метеорные дожди не оказывают воздействия на людей, заявил астролог Борис Зак. По его словам, метеороиды сгорают в атмосфере на высоте десятков километров над поверхностью Земли.
Так как это всего лишь пыль и лед, астрологического влияния на людей или события на планете они не оказывают. «В целом этот звездопад приходится на период растущей Луны. Это благоприятное время для того, чтобы найти время для обучения, саморазвития и заботы о здоровье», — рассказал астролог.
Интересные факты о метеорном потоке Эта-Аквариды
- поток назван в честь звезды Эта Водолея в созвездии Водолея, где находится радиант Эта-Акварид;
- скорость метеоров достигает около 67 км/с;
- поток происходит приблизительно в одно и то же время — с конца апреля по конец мая, с пиком активности в первых числах мая. Отсюда и появилось название «Майские Аквариды»;
- цветовая гамма может варьироваться от едва заметных вспышек до ярких болидов, способных осветить все небо.
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