Как пережить аллергию на пыльцу березы: отвечает врач

В России продолжается активное цветение березы. Во многих городах фиксируют повышенное содержание пыльцы в воздухе, из-за чего страдающим от аллергии людям приходится прятаться дома, чтобы не страдать от неприятных симптомов. Но многие даже не подозревают, что у них аллергия, принимая поллиноз за простуду и другие заболевания. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала URA.RU о том, почему люди страдают от аллергии и что им делать.
Почему возникает аллергия на пыльцу
Реакция на пыльцу растений по-медицински называется поллиноз. Врач рассказала, что это одно из самых часто встречающихся аллергических заболеваний. По данным ВОЗ, каждый третий на Земле страдает во время цветения, а в России аллергия на пыльцу встречается у 26% населения. Что интересно, у городских жителей аллергия встречается в 4-6 раз чаще, чем у сельских жителей.
«Поллиноз возникает, когда иммунная система неадекватно реагирует на специфические белки, содержащиеся в пыльце цветущих растений», — объяснила Александра Филева. «Симптомы могут быть различными: от легкого насморка и чихания до более серьезных проявлений, таких как затрудненное дыхание, отек лица и слизистой рта».
Как отличить аллергию от других заболеваний
Поскольку симптомы аллергии напоминают обычную простуду, многие люди долгое время не могут понять, почему они не могут вылечиться. Особенно это касается тех, кто начал страдать от поллиноза уже во взрослом возрасте. Но есть ряд признаков, которые помогут отличить аллергию от других заболеваний:
- Сильный зуд в глазах и носу.
- Водянистые выделения из носа.
- Отсутствие повышенной температуры.
Все эти симптомы указывают на аллергию. Важно чтобы человек правильно диагностировал у себя поллиноз и не занимался самолечением, пытаясь избавиться от отсутствующей простуды. Особенно это касается родителей, которые принимают аллергию за обычный насморк. Ведь последствия поллиноза могут быть очень серьезными.
Когда чаще всего возникает аллергия на пыльцу
Поллиноз совпадает с периодом цветения растений. Аллергия на пыльцу появляется в следующие периоды:
- С апреля по май — аллергию вызывает пыльца деревьев и кустарников.
- С июня по июль — аллергию вызывает пыльца злаковых трав.
- С августа по сентябрь — аллергию вызывает пыльца сорных трав.
При этом зачастую на самочувствие также влияют погодные условия. В зависимости от средней температуры меняются и сроки поллиноза. К тому же, в дождливую погоду состояние больных заметно улучшается — ведь дождь прибивает пыльцу, снижая ее концентрацию в воздухе. А вот засушливая и ветренная погода, напротив, способствует высокой концентрации пыльцы в воздухе, усиливая симптомы аллергии.
К чему может привести аллергия на пыльцу
Не стоит думать, что аллергия это всего лишь зуд в носу и сопли. Врачи предупреждают — если ничего не делать и просто терпеть симптомы, то состояние человека может значительно ухудшиться. Вплоть до летального исхода.
«У людей с предрасположенностью к астме или другим респираторным заболеваниям аллергия может спровоцировать обострение и привести к серьезным осложнениям. В некоторых случаях тяжелые аллергические реакции могут вызвать анафилаксию — угрожающее жизни состояние, которое требует немедленной медицинской помощи», — предупредила Александра Филева.
Если аллергик резко почувствовал себя плохо, то ему необходимо вызвать скорую помощь. Пока едут врачи, необходимо попытаться оградить его от аллергена: умыть лицо от пыли, сменить одежду, найти свежий воздух и дать антигистаминный препарат.
Что делать аллергикам в период цветения
В период цветения очень сложно избежать контакта с пыльцой. Тем не менее, врачи дали несколько советов, которые помогут справиться с аллергией. Во-первых, важно следить за прогнозами активности пыльцы — они публикуются на специализированных сайтах. Это поможет выстраивать свои планы и не контактировать с аллергеном.
«В дни высокой концентрации пыльцы стоит не выходить на улицу, закрыть окна, а для очищения воздуха использовать кондиционеры с фильтрами», — посоветовала Александра Филева. «Если нет возможности остаться дома, при выходе на улицу можно использовать респираторы от пыльцы, а по возвращении домой полезно принять душ, чтобы сразу смыть пыльцу с кожи и волос».
Можно ли вылечиться от аллергии на пыльцу
К сожалению, полностью излечиться от пыльцы невозможно. «Аллергия на пыльцу считается хроническим заболеванием, которое нельзя вылечить полностью. Однако есть виды терапии, которые позволяют снизить реакцию организма на аллерген», — подчеркнула Александра Филева.
Для того, чтобы легче переживать аллергию, врач может выписать антигистаминные препараты для облегчения симптомов, а также сосудосуживающие средства от насморка. Кроме того, в период ремиссии человек может отправиться на специальную аллерген-специфическую иммунотерапию. В его организм вводят небольшую дозу аллергена, благодаря чему тело привыкает к нему и в будущем не дает реакции отторжения.
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