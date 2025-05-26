Песков рассказал, почему ВС РФ бьют по военным объектам Украины

Гражданские и социальные объекты на территории России подвергаются ударам со стороны Украины, в то время как атаки по военным объектам на украинской территории рассматриваются как ответные меры. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам мирной инфраструктуры. Это ответный удар, удар по военным целым», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, во время конференц-колла.
В ответ на серию массированных атак дронами со стороны ВСУ, Россия нанесла высокоточные удары по ряду военных объектов на территории Украины. По информации Министерства обороны РФ, целями атак стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, производящие компоненты для ракетного и беспилотного вооружения. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам радиоэлектронной разведки и спутниковой связи. В официальном сообщении ведомства отмечается, что все намеченные цели поражены.
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