Певица Слава намекнула, что выходит замуж

Певица Слава спровоцировала слухи о своей помолвке, опубликовав фото с кольцом
© Служба новостей «URA.RU»
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Слава не подтвердила слухи о своем замужестве
Слава не подтвердила слухи о своем замужестве Фото:

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) спровоцировала слухи о помолвке после того, как на ее безымянном пальце правой руки заметили кольцо. Соответсвующее фото украшения артистка опубликовала в своих соцсетях.

На кадрах заметна рука певицы с кольцом на безымянном пальце правой руки. Поклонники предположили, что Слава приняла предложение руки и сердца от своего нового избранника. Сама исполнительница официально не прокомментировала информацию о помолвке, однако и не опровергла слухи, возникшие среди фанатов.

В мае 2025 года Слава сообщила о расставании с предпринимателем Анатолием Данилицким. Она отметила, что после разрыва между ними сохранились теплые отношения и дружеская связь.

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Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) спровоцировала слухи о помолвке после того, как на ее безымянном пальце правой руки заметили кольцо. Соответсвующее фото украшения артистка опубликовала в своих соцсетях. На кадрах заметна рука певицы с кольцом на безымянном пальце правой руки. Поклонники предположили, что Слава приняла предложение руки и сердца от своего нового избранника. Сама исполнительница официально не прокомментировала информацию о помолвке, однако и не опровергла слухи, возникшие среди фанатов. В мае 2025 года Слава сообщила о расставании с предпринимателем Анатолием Данилицким. Она отметила, что после разрыва между ними сохранились теплые отношения и дружеская связь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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