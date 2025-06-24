«Нафтогаз Украины» хочет взыскать с «Газпрома» почти 1,5 миллиарда долларов

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«Нафтогаз» направляет требование к «Газпрому» о взыскании $1,37 миллиарда
«Нафтогаз» направляет требование к «Газпрому» о взыскании $1,37 миллиарда Фото:

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о направлении платежного требования к «Газпрому» на сумму 1,37 миллиарда долларов. Данная мера принята в соответствии с решением международного арбитражного суда в Цюрихе.

«Группа „Нафтогаз“ немедленно направляет платежное требование к „Газпрому“ о взыскании 1,37 миллиарда долларов США в соответствии с окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Нафтогаза».

Указанная сумма охватывает основную задолженность за услуги по транзиту газа, предусмотренные соглашением 2019 года, а также штрафы и возмещение всех судебных издержек, понесенных «Нафтогазом». В компании подчеркнули, что в случае отказа «Газпрома» добровольно исполнить решение, «Нафтогаз» приступит к реализации стратегии по принудительному взысканию активов российской компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в марте 2024 года заявлял, что страна не будет продлевать контракт с «Газпромом», поскольку украинская газотранспортная система успешно прошла стресс-тесты, которые показали возможность существования без транзита. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова продолжить транзит газа в Европу после истечения контракта, но не хочет вести прямые переговоры с Москвой. Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов подтвердил решение не продлевать соглашение о транзите российского газа, которое истекло в 2024 году.

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Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о направлении платежного требования к «Газпрому» на сумму 1,37 миллиарда долларов. Данная мера принята в соответствии с решением международного арбитражного суда в Цюрихе. «Группа „Нафтогаз“ немедленно направляет платежное требование к „Газпрому“ о взыскании 1,37 миллиарда долларов США в соответствии с окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученным компанией 20 июня 2025 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте «Нафтогаза». Указанная сумма охватывает основную задолженность за услуги по транзиту газа, предусмотренные соглашением 2019 года, а также штрафы и возмещение всех судебных издержек, понесенных «Нафтогазом». В компании подчеркнули, что в случае отказа «Газпрома» добровольно исполнить решение, «Нафтогаз» приступит к реализации стратегии по принудительному взысканию активов российской компании. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в марте 2024 года заявлял, что страна не будет продлевать контракт с «Газпромом», поскольку украинская газотранспортная система успешно прошла стресс-тесты, которые показали возможность существования без транзита. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова продолжить транзит газа в Европу после истечения контракта, но не хочет вести прямые переговоры с Москвой. Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов подтвердил решение не продлевать соглашение о транзите российского газа, которое истекло в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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