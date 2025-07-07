Финского посла обвинили в домогательствах

Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение послу страны в Лиссабоне Титте Майя-Луото из-за нарушений служебной этики и обвинений в домогательствах. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
«В министерстве подтвердили, что послу объявлен выговор. Глава МИД Элина Валтонен обратилась к президенту с просьбой прекратить полномочия Майя-Луото в Лиссабоне», — передает издание Ilta-Sanomat.
Несмотря на вынесенное предупреждение и поступившие жалобы, Титта Майя-Луото сохранит трудовые отношения с внешнеполитическим ведомством Финляндии. Как уточняет Ilta-Sanomat, выговор не является основанием для увольнения или отстранения от работы. Источник также указывает, что Майя-Луото создает напряженную атмосферу в коллективе, что стало поводом для обсуждения ее профессиональной пригодности.
Ранее МИД Финляндии уже попадал в центр внимания из-за дипломатических скандалов: в июне ведомство вызывало временного поверенного в делах посольства России по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства российским самолетом, а в мае обсуждало аналогичный инцидент с российским послом. Эти события сопровождались заявлениями о давлении на российских дипломатов в стране.
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