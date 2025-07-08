Политтехнолога, руководившего штабом Надеждина, лишили гражданства РФ

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Кисиев отметил, что получил российский паспорт как крымчанин в 2014-м
Кисиев отметил, что получил российский паспорт как крымчанин в 2014-м Фото:

Политтехнолог Дмитрий Кисиев, ранее возглавлявший предвыборный штаб оппозиционного политика Бориса Надеждина, сообщил о лишении его российского гражданства. По его словам, соответствующее заключение ФСБ ему вручили в томском отделении полиции, куда он был доставлен после задержания на улице.

«Меня лишили гражданства России», — написал Кисиев в своем telegram-канале. Он утверждает, что стал гражданином России в 2014 году как уроженец Крыма, на основании федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым».

Он также опубликовал скан заключения ФСБ, подписанного заместителем руководителя Второй службы, начальником Управления по защите конституционного строя Алексеем Жало. В документе говорится, что Кисиев совершал действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», а также создающие «угрозу национальной безопасности», что и послужило основанием для прекращения его приобретённого гражданства.

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Политтехнолог Дмитрий Кисиев, ранее возглавлявший предвыборный штаб оппозиционного политика Бориса Надеждина, сообщил о лишении его российского гражданства. По его словам, соответствующее заключение ФСБ ему вручили в томском отделении полиции, куда он был доставлен после задержания на улице. «Меня лишили гражданства России», — написал Кисиев в своем telegram-канале. Он утверждает, что стал гражданином России в 2014 году как уроженец Крыма, на основании федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым». Он также опубликовал скан заключения ФСБ, подписанного заместителем руководителя Второй службы, начальником Управления по защите конституционного строя Алексеем Жало. В документе говорится, что Кисиев совершал действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», а также создающие «угрозу национальной безопасности», что и послужило основанием для прекращения его приобретённого гражданства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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