Политтехнолога, руководившего штабом Надеждина, лишили гражданства РФ

Политтехнолог Дмитрий Кисиев, ранее возглавлявший предвыборный штаб оппозиционного политика Бориса Надеждина, сообщил о лишении его российского гражданства. По его словам, соответствующее заключение ФСБ ему вручили в томском отделении полиции, куда он был доставлен после задержания на улице.
«Меня лишили гражданства России», — написал Кисиев в своем telegram-канале. Он утверждает, что стал гражданином России в 2014 году как уроженец Крыма, на основании федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым».
Он также опубликовал скан заключения ФСБ, подписанного заместителем руководителя Второй службы, начальником Управления по защите конституционного строя Алексеем Жало. В документе говорится, что Кисиев совершал действия, «негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе», а также создающие «угрозу национальной безопасности», что и послужило основанием для прекращения его приобретённого гражданства.
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