Здесь я встретила настоящую любовь: медсестра с СВО рассказала, каково женщинам на передовой

Медсестра с передовой СВО Олеся с позывным «Ехор» рассказала, что встретила на фронте свою любовь. Об этом девушка поделилась в интервью порталу «Аргументы недели».
«Здесь я встретила свою настоящую большую любовь. Молю Бога и всех святых о том, чтобы мы оба могли вернуться домой, создать большую крепкую семью, в которой будет много детей», — сказала военнослужащая в интервью argumenti.ru.
Кроме того, Олеся поделилась, что во время каждого своего боевого задания привыкла молиться за себя, других медсестер и за российских военнослужащих. Девушка помогает на поле боя бойцам ВС РФ. Несмотря на то, что у нее нет наград, она признается, что главное для нее — быть нужной людям на передовой.
Ранее URA.RU рассказали историю иерея Романа Чебоненко. Он является штатным священнослужителем 201-й военной базы, а также помощником командира по работе с верующими военнослужащими. С начала СВО он провел в зоне боевых действий более 600 дней, оказывая духовную поддержку российским солдатам. Иерей подчеркнул, что решение отправиться на фронт было его обязанностью.
