Почти 20 поездов задерживаются по пути в Крым и обратно: список рейсов и причины задержек

Восемнадцать пассажирских поездов, следующих между Крымом и городами материковой части РФ, задерживаются в пути. Рейсы, которые должны следовать всей России, простаивают часами в ожидании отправления. Все задерживающиеся рейсы отправляются интервалами, пассажирам выдают воду и горячее питание. Сообщается, что причиной задержкам — ночная атака ВСУ на полуостров. Подробнее об отложенных рейсах и причинах задержек — в материале URA.RU.
Задержка рейсов
РЖД
Семь поездов были задержаны в пути. По состоянию на 9 утра, задержка составляла до трех часов. Среди задержанных рейсов:
- №289 Екатеринбург – Анапа;
- №11 Москва – Анапа;
- №121 Санкт-Петербург – Новороссийск;
- №473 Смоленск – Симферополь;
- №97 Москва – Симферополь;
- №507 Ижевск – Новороссийск;
- №255 Сосногорск – Анапа.
«Гранд Сервис Экспресс»
Одиннадцать рейсов, которые выполняла частная компания «Гранд Сервис Экспресс», были задержаны по пути в Крым и обратно. По состоянию на 10 утра, задержки составляли от 1,5 до 5 часов, однако отмечалось, что время задержки в пути может измениться.
Среди задержанных составов на Крымском направлении:
- №585 Волгоград — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка 4,5 часа);
- №92 Москва — Севастополь (отправлен 5 августа, задержка 4 часа);
- №173 Москва — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка 4,5 часа);
- №163 Москва — Феодосия (отправлен 5 августа, задержка 5 часов);
- №28 Москва — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка 3,5 часа);
- №179 Санкт-Петербург — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка 3 часа);
- №474 Смоленск — Симферополь (отправлен 5 августа, задержка 1 час).
В обратном направлении движение затруднено у поездов:
- №178 Симферополь — Санкт-Петербург (отправлен 6 августа, задержка 6 часов);
- №174 Евпатория — Москва (отправлен 6 августа, задержка 5,5 часа);
- №92 Севастополь — Москва (отправлен 6 августа, задержка 5 часов);
- №98 Симферополь — Москва (отправлен 7 августа, задержка 1,5 часа).
Информация для пассажиров
В компании отметили, что пытаются сократить время задержки всеми возможными способами. Для пассажиров были организованы кулеры с водой в поездах, а также горячая еда, в первую очередь — для детей и маломобильных пассажиров.
Причина задержек
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на участок железной дороги в Калининском районе между станциями Величковка и Ангелинская, из-за чего была повреждена контактная сеть. Пострадавших нет, однако сеть первого путевого направления была обесточена. После этого движение по второму путевому пути начало осуществляться с определенными интервалами.
Пока идут восстановительные работы, движение по указанному участку ведется на тепловозной тяге. Об этом сообщили в РЖД, их комментарий передает telegram-канал крымского оперштаба.
За 20 дней 220 поездов
Происшествие 7 августа на участке Величковка — Ангелинская в Краснодарском крае было не единственным. За последние 20 дней на железных дорогах юга России произошло семь серьезных инцидентов, связанных с атаками беспилотников, сообщила Ассоциация туроператоров.
Серия подобных крупных атак началась 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. В дальнейшем аналогичные инциденты произошли 21 июля на станции Каменоломни и 25 июля на станции Песчанокопская (обе — Ростовская область), в тот же день атаке подверглась станция Тимашевская в Краснодарском крае. 29 июля повреждения получил железнодорожный узел в Сальске (Ростовская область), а 31 июля — станция Арчеда в Волгоградской области.
По имеющейся информации, в результате указанных происшествий были задержаны не менее 220 пассажирских поездов, следующих по южному направлению и обратно. За отчетный период погибли два сотрудника РЖД и один пассажир. Еще девять человек получили ранения: среди них — трое железнодорожников, пятеро членов поездных бригад и один пассажир. Повреждены как минимум четыре пассажирских состава и один грузовой поезд.
