Почти 20 поездов задерживаются по пути в Крым и обратно: список рейсов и причины задержек

Пассажирские поезда в Крым и обратно задерживаются после атаки ВСУ на регион
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Крыму задерживаются рейсы РЖД и «Гранд Сервис Экспресс»
В Крыму задерживаются рейсы РЖД и «Гранд Сервис Экспресс» Фото:

Восемнадцать пассажирских поездов, следующих между Крымом и городами материковой части РФ, задерживаются в пути. Рейсы, которые должны следовать всей России, простаивают часами в ожидании отправления. Все задерживающиеся рейсы отправляются интервалами, пассажирам выдают воду и горячее питание. Сообщается, что причиной задержкам — ночная атака ВСУ на полуостров. Подробнее об отложенных рейсах и причинах задержек — в материале URA.RU.

Задержка рейсов

РЖД

Семь рейсов задерживаются в Крыму, информацию по ним можно посмотреть в официальном предложении РЖД
Семь рейсов задерживаются в Крыму, информацию по ним можно посмотреть в официальном предложении РЖД
Фото:

Семь поездов были задержаны в пути. По состоянию на 9 утра, задержка составляла до трех часов. Среди задержанных рейсов:

  • №289 Екатеринбург – Анапа;
  • №11 Москва – Анапа;
  • №121 Санкт-Петербург – Новороссийск;
  • №473 Смоленск – Симферополь;
  • №97 Москва – Симферополь;
  • №507 Ижевск – Новороссийск;
  • №255 Сосногорск – Анапа.

«Гранд Сервис Экспресс»

Одиннадцать рейсов, которые выполняла частная компания «Гранд Сервис Экспресс», были задержаны по пути в Крым и обратно. По состоянию на 10 утра, задержки составляли от 1,5 до 5 часов, однако отмечалось, что время задержки в пути может измениться. 

Среди задержанных составов на Крымском направлении:

  • №585 Волгоград — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка 4,5 часа);
  • №92 Москва — Севастополь (отправлен 5 августа, задержка 4 часа);
  • №173 Москва — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка 4,5 часа);
  • №163 Москва — Феодосия (отправлен 5 августа, задержка 5 часов);
  • №28 Москва — Симферополь (отправлен 6 августа, задержка 3,5 часа);
  • №179 Санкт-Петербург — Евпатория (отправлен 5 августа, задержка 3 часа);
  • №474 Смоленск — Симферополь (отправлен 5 августа, задержка 1 час).

В обратном направлении движение затруднено у поездов:

  • №178 Симферополь — Санкт-Петербург (отправлен 6 августа, задержка 6 часов);
  • №174 Евпатория — Москва (отправлен 6 августа, задержка 5,5 часа);
  • №92 Севастополь — Москва (отправлен 6 августа, задержка 5 часов);
  • №98 Симферополь — Москва (отправлен 7 августа, задержка 1,5 часа).

Информация для пассажиров

В компании отметили, что пытаются сократить время задержки всеми возможными способами. Для пассажиров были организованы кулеры с водой в поездах, а также горячая еда, в первую очередь — для детей и маломобильных пассажиров. 

Причина задержек

Причиной задержек стало повреждение контактной сети обломками БПЛА
Причиной задержек стало повреждение контактной сети обломками БПЛА
Фото:

Обломки сбитого украинского беспилотника упали на участок железной дороги в Калининском районе между станциями Величковка и Ангелинская, из-за чего была повреждена контактная сеть. Пострадавших нет, однако сеть первого путевого направления была обесточена. После этого движение по второму путевому пути начало осуществляться с определенными интервалами.

Пока идут восстановительные работы, движение по указанному участку ведется на тепловозной тяге. Об этом сообщили в РЖД, их комментарий передает telegram-канал крымского оперштаба.

За 20 дней 220 поездов

За последние 20 дней произошло несколько происшествий на железных дорогах
За последние 20 дней произошло несколько происшествий на железных дорогах
Фото:

Происшествие 7 августа на участке Величковка — Ангелинская в Краснодарском крае было не единственным. За последние 20 дней на железных дорогах юга России произошло семь серьезных инцидентов, связанных с атаками беспилотников, сообщила Ассоциация туроператоров.

Серия подобных крупных атак началась 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. В дальнейшем аналогичные инциденты произошли 21 июля на станции Каменоломни и 25 июля на станции Песчанокопская (обе — Ростовская область), в тот же день атаке подверглась станция Тимашевская в Краснодарском крае. 29 июля повреждения получил железнодорожный узел в Сальске (Ростовская область), а 31 июля — станция Арчеда в Волгоградской области.

По имеющейся информации, в результате указанных происшествий были задержаны не менее 220 пассажирских поездов, следующих по южному направлению и обратно. За отчетный период погибли два сотрудника РЖД и один пассажир. Еще девять человек получили ранения: среди них — трое железнодорожников, пятеро членов поездных бригад и один пассажир. Повреждены как минимум четыре пассажирских состава и один грузовой поезд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восемнадцать пассажирских поездов, следующих между Крымом и городами материковой части РФ, задерживаются в пути. Рейсы, которые должны следовать всей России, простаивают часами в ожидании отправления. Все задерживающиеся рейсы отправляются интервалами, пассажирам выдают воду и горячее питание. Сообщается, что причиной задержкам — ночная атака ВСУ на полуостров. Подробнее об отложенных рейсах и причинах задержек — в материале URA.RU. Задержка рейсов РЖД Семь поездов были задержаны в пути. По состоянию на 9 утра, задержка составляла до трех часов. Среди задержанных рейсов: «Гранд Сервис Экспресс» Одиннадцать рейсов, которые выполняла частная компания «Гранд Сервис Экспресс», были задержаны по пути в Крым и обратно. По состоянию на 10 утра, задержки составляли от 1,5 до 5 часов, однако отмечалось, что время задержки в пути может измениться.  Среди задержанных составов на Крымском направлении: В обратном направлении движение затруднено у поездов: Информация для пассажиров В компании отметили, что пытаются сократить время задержки всеми возможными способами. Для пассажиров были организованы кулеры с водой в поездах, а также горячая еда, в первую очередь — для детей и маломобильных пассажиров.  Причина задержек Обломки сбитого украинского беспилотника упали на участок железной дороги в Калининском районе между станциями Величковка и Ангелинская, из-за чего была повреждена контактная сеть. Пострадавших нет, однако сеть первого путевого направления была обесточена. После этого движение по второму путевому пути начало осуществляться с определенными интервалами. Пока идут восстановительные работы, движение по указанному участку ведется на тепловозной тяге. Об этом сообщили в РЖД, их комментарий передает telegram-канал крымского оперштаба. За 20 дней 220 поездов Происшествие 7 августа на участке Величковка — Ангелинская в Краснодарском крае было не единственным. За последние 20 дней на железных дорогах юга России произошло семь серьезных инцидентов, связанных с атаками беспилотников, сообщила Ассоциация туроператоров. Серия подобных крупных атак началась 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. В дальнейшем аналогичные инциденты произошли 21 июля на станции Каменоломни и 25 июля на станции Песчанокопская (обе — Ростовская область), в тот же день атаке подверглась станция Тимашевская в Краснодарском крае. 29 июля повреждения получил железнодорожный узел в Сальске (Ростовская область), а 31 июля — станция Арчеда в Волгоградской области. По имеющейся информации, в результате указанных происшествий были задержаны не менее 220 пассажирских поездов, следующих по южному направлению и обратно. За отчетный период погибли два сотрудника РЖД и один пассажир. Еще девять человек получили ранения: среди них — трое железнодорожников, пятеро членов поездных бригад и один пассажир. Повреждены как минимум четыре пассажирских состава и один грузовой поезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...