Российская ПВО отработала по 58 дронам на шесть часов

Силы ПВО России с 08:00 до 14:00 по московскому времени уничтожили 58 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областями и Московским регионом в период с 08:00 до 14:00 мск», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в официально м telegram-канале.
Ранее, в период с 08:30 до 12:00 по московскому времени, Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 18 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Нижегородской областями. За последние недели количество атак с применением БПЛА на российские регионы увеличилось, и средства ПВО регулярно фиксируют и отражают подобные попытки. Накануне вечером сообщалось об атаке дронов по Москве. Затем ситуация повторилась 23 сентября. Всего со вчерашнего вечера их было уничтожено более 30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.