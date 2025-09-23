Российская ПВО отработала по 58 дронам на шесть часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО отразили атаку 58 дронов ВСУ за шесть часов
Средства ПВО отразили атаку 58 дронов ВСУ за шесть часов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Силы ПВО России с 08:00 до 14:00 по московскому времени уничтожили 58 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областями и Московским регионом в период с 08:00 до 14:00 мск», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в официально м telegram-канале.

Ранее, в период с 08:30 до 12:00 по московскому времени, Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 18 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Нижегородской областями. За последние недели количество атак с применением БПЛА на российские регионы увеличилось, и средства ПВО регулярно фиксируют и отражают подобные попытки. Накануне вечером сообщалось об атаке дронов по Москве. Затем ситуация повторилась 23 сентября. Всего со вчерашнего вечера их было уничтожено более 30.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силы ПВО России с 08:00 до 14:00 по московскому времени уничтожили 58 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областями и Московским регионом в период с 08:00 до 14:00 мск», — говорится в сообщении ведомства, размещенном в официально м telegram-канале. Ранее, в период с 08:30 до 12:00 по московскому времени, Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 18 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Нижегородской областями. За последние недели количество атак с применением БПЛА на российские регионы увеличилось, и средства ПВО регулярно фиксируют и отражают подобные попытки. Накануне вечером сообщалось об атаке дронов по Москве. Затем ситуация повторилась 23 сентября. Всего со вчерашнего вечера их было уничтожено более 30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...