Экс-депутат Госдумы объявлен в розыск по уголовной статье

Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек разыскивается правоохранительными органами по уголовной статье. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Республики Крым.
«По статье УК РФ разыскивается Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МВД. В сообщении ведомства указано, что Бальбек разыскивается вместе с двумя другими гражданами — Андреем Цурканенко и Сергеем Крыловым.
Полиция призывает жителей Симферополя, располагающих сведениями о местонахождении указанных лиц, сообщить об этом в дежурную часть. В МВД подчеркнули, что вся предоставленная информация будет обрабатываться с соблюдением конфиденциальности. Точная статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается экс-депутат, в официальном сообщении не уточняется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.