Экс-депутат Госдумы объявлен в розыск по уголовной статье

Правоохранители разыскивают бывшего депутата Госдумы

Экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек разыскивается правоохранительными органами по уголовной статье. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Республики Крым.

«По статье УК РФ разыскивается Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г.р.», — говорится в сообщении telegram-канала регионального МВД. В сообщении ведомства указано, что Бальбек разыскивается вместе с двумя другими гражданами — Андреем Цурканенко и Сергеем Крыловым.

Полиция призывает жителей Симферополя, располагающих сведениями о местонахождении указанных лиц, сообщить об этом в дежурную часть. В МВД подчеркнули, что вся предоставленная информация будет обрабатываться с соблюдением конфиденциальности. Точная статья Уголовного кодекса, по которой разыскивается экс-депутат, в официальном сообщении не уточняется.

