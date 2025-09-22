Путин разрешил платить за газ не только в Газпромбанке, но до Нового года

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий иностранным покупателям газа право оплачивать поставки не только через Газпромбанк, но и через другие российские банки до 31 декабря 2025 года. Изначально право платить через другие банки действовало до 1 октября.
«Изменить слова до 1 октября словами до 31 декабря», — следует из указа президента, размещенного на сайте правовой информации. Соответственно, до Нового года иностранцы могут платить за российский газ через другие банки.
Ранее расчеты за российский газ осуществлялись преимущественно через Газпромбанк, что было закреплено указом президента от 31 марта 2022 года. Тогда такие меры приняли из-за санкций и ограничения доступа российских банков к международной финансовой системе. Иностранные компании временно могут выбирать банк для проведения расчетов из числа утвержденных правительством РФ кредитных организаций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.