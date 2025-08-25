В случае военного конфликта Европа рискует остаться без электричества и топлива. К такому выводу пришло издание Strategic Culture. Поводом стали удары Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба», после которых поставки нефти в Венгрию и Словакию были прерваны почти на неделю.
«Если разразится реальный конфликт с применением обычных вооружений, вся Европа рискует остаться без электричества и топлива в течение нескольких часов, что должно заставить европейских технократов задуматься о реальных возможностях развязывания войны», — заявили авторы Strategic Culture. По их словам, Еврокомиссия уже много лет использует агрессивную риторику в адрес Москвы, но не способна защитить собственную энергетическую инфраструктуру.
В издании напомнили, что удары по нефтепроводу «Дружба» происходят не впервые. Очередной раз трубопровод подвергся атаке 22 августа. Об этом сообщил министр экономики Словакии Дениса Сакова в соцсетях. Удар был зафиксирован у белорусской границы.
Действия Киева осудили как в России, так и в США. Американский лидер Дональд Трамп довольно сильно разозлился из-за атаки ВСУ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала удары «чистой воды бандитизмом», передает «Национальная служба новостей».
