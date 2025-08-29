МЧС эвакуировало тело погибшего альпиниста с пятитысячника

Спасатели МЧС эвакуировали тело альпиниста с горы Джанги-Тау
МЧС рекомендует туристам соблюдать осторожность в горах
МЧС рекомендует туристам соблюдать осторожность в горах Фото:

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России завершили операцию по эвакуации тела альпиниста, погибшего при восхождении на гору Джанги-Тау. Тело передано правоохранительным органам, сообщили в ведомстве.

«При прохождении маршрута 4-Б категории сложности 68-летний альпинист из Краснодарского края получил травмы, не совместимые с жизнью», — уточнили в МЧС. Операция проводилась с привлечением восьми спасателей и коммерческого вертолета фирмы «Хелиэкшн». Инцидент произошел 27 августа на высоте около 5085 метров. МЧС рекомендует туристам соблюдать осторожность в горах.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарской Республике во время восхождения на гору Джанги-Тау три человека оказались под камнепадом. В результате происшествия погиб Александр Расторгуев, бывший президент Федерации альпинизма Краснодарского края. Кроме того, пострадала одна женщина, получившая травмы. Об этом информирует telegram-канал Федерации альпинизма России.

