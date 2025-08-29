RT: Великобритания тратит миллионы на пропаганду через российских блогеров

Великобритания тратит миллионы на распространение антироссийской информации
Великобритания тратит миллионы на распространение антироссийской информации Фото:

Правительство Великобритании в 2024 году существенно увеличило финансирование программ по распространению антироссийской информации с помощью компании Zinc Network. Бюджет компании тратится на русскоязычных блогеров из стран СНГ и активистов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщает RT со ссылкой на анализ отчетности и данные из русской диаспоры в Латвии.

«Я знаю, что деньги распределялись через латвийское юрлицо между теми, кто будет громче всех орать, что Россия плохая. И если Люба Соболь* орала достаточно громко, значит, и ей что-то перепало», — сказано в сообщении RT.

Уточняется, что рост финансирования связан с желанием Лондона поддерживать русскоязычных блогеров и оппозиционных активистов, в том числе связанных с ФБК**. За два года организация получила в общей сложности 260 тыс. евро на эти цели.

Кроме того, эксперты, опрошенные каналом, считают, что подобная политика направлена на формирование новой оппозиционной среды за счет поддержки известных блогеров и активистов. Среди получателей могут быть такие фигуры, как Любовь Соболь (признан Минюстом РФ иноагентом), Иван Жданов (признан Минюстом РФ иноагентом) и Леонид Волков (признан Минюстом РФ иноагентом).

*Любовь Соболь признана иноагентом на территории России

*Иван Жданов признан иноагентом на территории России

*Леонид Волков признан иноагентом на территории России

**Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией.

