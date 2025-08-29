МИД РФ обвинил Зеленского в саботаже переговорного процесса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова заявила, что Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к эскалации конфликта
Захарова заявила, что Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к эскалации конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирного переговорного процесса и эскалации конфликта. По ее словам, действия и заявления Зеленского препятствуют достижению мира и игнорируют волю жителей новых регионов России.

«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция велась на сайте МИД РФ. Представитель отметила, что 21 августа Зеленский в интервью зарубежным журналистам отказался признавать утраченные территории российскими, назвав их оккупированными, и отверг возможность предоставления официального статуса русскому языку.

Захарова подчеркнула, что Зеленский игнорирует итоги референдумов 2022 года, на которых, по ее словам, подавляющее большинство жителей новых регионов высказались за присоединение к России. Она также раскритиковала его воинственные заявления в видеообращении 24 августа по случаю Дня независимости Украины, где он говорил о недопустимости «принуждения к позору», который, по его словам, «русские называют компромиссом». «Это какая-то психоделика», — добавила Захарова, комментируя позицию Зеленского, который, по ее мнению, грезит о развертывании сил НАТО на суше, в воздухе и на море вместо поиска мирного решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирного переговорного процесса и эскалации конфликта.  По ее словам, действия и заявления Зеленского препятствуют достижению мира и игнорируют волю жителей новых регионов России. «Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция велась на сайте МИД РФ. Представитель отметила, что 21 августа Зеленский в интервью зарубежным журналистам отказался признавать утраченные территории российскими, назвав их оккупированными, и отверг возможность предоставления официального статуса русскому языку. Захарова подчеркнула, что Зеленский игнорирует итоги референдумов 2022 года, на которых, по ее словам, подавляющее большинство жителей новых регионов высказались за присоединение к России. Она также раскритиковала его воинственные заявления в видеообращении 24 августа по случаю Дня независимости Украины, где он говорил о недопустимости «принуждения к позору», который, по его словам, «русские называют компромиссом». «Это какая-то психоделика», — добавила Захарова, комментируя позицию Зеленского, который, по ее мнению, грезит о развертывании сил НАТО на суше, в воздухе и на море вместо поиска мирного решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...