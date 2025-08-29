Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирного переговорного процесса и эскалации конфликта. По ее словам, действия и заявления Зеленского препятствуют достижению мира и игнорируют волю жителей новых регионов России.
«Зеленский продолжил предпринимать шаги, ведущие к саботажу мирного переговорного процесса и эскалации конфликта», — заявила Захарова на брифинге. Трансляция велась на сайте МИД РФ. Представитель отметила, что 21 августа Зеленский в интервью зарубежным журналистам отказался признавать утраченные территории российскими, назвав их оккупированными, и отверг возможность предоставления официального статуса русскому языку.
Захарова подчеркнула, что Зеленский игнорирует итоги референдумов 2022 года, на которых, по ее словам, подавляющее большинство жителей новых регионов высказались за присоединение к России. Она также раскритиковала его воинственные заявления в видеообращении 24 августа по случаю Дня независимости Украины, где он говорил о недопустимости «принуждения к позору», который, по его словам, «русские называют компромиссом». «Это какая-то психоделика», — добавила Захарова, комментируя позицию Зеленского, который, по ее мнению, грезит о развертывании сил НАТО на суше, в воздухе и на море вместо поиска мирного решения.
