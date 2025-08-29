Экс-директора Театра сатиры обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей

Экс-директору Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает городская прокуратура.
«Установлено, что обвиняемый совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денежных средств театра», — говорится в официальном telegram-канале прокуратуры. Агаев зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и начал заключать с возглавляемым им театром фиктивные авторские договоры.
Данные договоры предполагали создание сценариев для театральных проектов и последующую передачу прав на них. Однако, эти договоры не соответствовали действительности — работы фактически не выполнялись. Согласно условиям фиктивных договоров, Агаеву полагалось 4% от суммы сбора, поступающей от продажи билетов за публичное исполнение каждого спектакля. Для обоснования выплат по договорам использовались фиктивные отчеты о якобы выполненных работах. На основании этих документов из бюджета театра были похищены порядка 20 миллионов рублей.
