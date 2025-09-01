Созданная в России ассоциация по фактчекингу научит бесплатно определять фейки

Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) объявила о запуске уникальной медиатеки на своем официальном сайте. Пользователям стали доступны более 100 материалов по теме проверки информации, подготовленные 95 экспертами из 47 стран. О запуске базы знаний сообщила пресс-служба ассоциации.

«На официальном сайте ассоциации собрана уникальная медиатека, включающая более 100 материалов: статьи, видеоуроки, лекции и инструкции от более чем 95 экспертов из 47 стран», — отметили в пресс-службе. Представители добавили, что база доступна на нескольких языках.

Также отмечается, что медиатека структурирована по уровням сложности и охватывает ключевые аспекты проверки информации: правила работы с источниками, разборы реальных кейсов, методы выявления дипфейков и способы противодействия когнитивным искажениям. В ассоциации сообщили, что планируют расширять медиатеку и включать новые тематические разделы в зависимости от запросов пользователей.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация по фактчекингу GFCN помогла в разоблачении распространенных в интернете фейковых сообщений, связанных с муниципальными выборами, состоявшимися в Венесуэле на прошлых выходных. Эксперты GFCN на основании официальных источников и собственных наблюдений подтвердили законность процедуры голосования

