Два пассажирских самолета столкнулись в США, есть погибший

В каждом из самолетов находилось по два человека, указано в материале
В каждом из самолетов находилось по два человека, указано в материале

В штате Колорадо, в США, два самолета столкнулись при попытке одновременно приземлиться на посадочную полосу. Об этом пишут американские СМИ.

«Один человек погиб и трое других пассажиров получили ранения после того, как два небольших самолета столкнулись в воздухе», — указано в материале New York Post. Отмечается, что оба пилота одновременно пытались приземлиться на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Форт-Морган в Колорадо.

В каждом из самолетов находилось по два человека. Один погиб, другой госпитализирован, а остальные двое получили незначительные травмы.

Схожие инциденты с участием малой авиации в США происходили и ранее: в августе 2025 года в аэропорту города Калиспелл (штат Монтана) столкнулись два небольших самолета, после чего начался пожар, а в июне того же года в Нью-Джерси потерпел крушение самолет с 14 пассажирами на борту. Причины подобных происшествий часто становятся предметом расследования со стороны местных властей и авиационных служб.

