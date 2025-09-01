Участникам встречи «ШОС плюс», которая проходит в Китае 1 сентября, предложили фирменный чай и десерт. Соответствующие кадры опубликовал Кремль.
«Чай и десерт для участников встречи „ШОС плюс“», — заявили в пресс-службе Кремля. Сообщение и видео опубликованы в официальном telegram-канале.
Ранее руководители стран-членов Шанхайской организации сотрудничества утвердили Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита, проходившего с 31 августа по 1 сентября. В работе форума приняли участие главы более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители 10 международных организаций.
На площадке мероприятия работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Актуальная информация о ходе саммита ШОС публикуется в новостном сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.