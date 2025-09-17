В Московской области подорвали автомобиль взрывчаткой

В Московской области утром был подорван автомобиль марки Subaru. Об этом сообщают telegram-каналы. По предварительным данным, взрывчатое устройство сработало в момент, когда владелец машины находился рядом, однако он не пострадал.
«В Наро-Фоминске подорван автомобиль — по предварительным данным, в Subaru взорвалась взрывчатка... В результате взрыва, по словам очевидцев, хозяин авто не пострадал», — пишет telegram-канал Baza.
Мощность самодельного устройства специалисты оценивают в эквиваленте около 300 граммов тротила. Остальные подробности случившегося пока неизвестны.
