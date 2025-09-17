В Московской области подорвали автомобиль взрывчаткой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье подорвали авто (фото из архива)
В Подмосковье подорвали авто (фото из архива) Фото:

В Московской области утром был подорван автомобиль марки Subaru. Об этом сообщают telegram-каналы. По предварительным данным, взрывчатое устройство сработало в момент, когда владелец машины находился рядом, однако он не пострадал.

«В Наро-Фоминске подорван автомобиль — по предварительным данным, в Subaru взорвалась взрывчатка... В результате взрыва, по словам очевидцев, хозяин авто не пострадал», — пишет telegram-канал Baza.

Мощность самодельного устройства специалисты оценивают в эквиваленте около 300 граммов тротила. Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московской области утром был подорван автомобиль марки Subaru. Об этом сообщают telegram-каналы. По предварительным данным, взрывчатое устройство сработало в момент, когда владелец машины находился рядом, однако он не пострадал. «В Наро-Фоминске подорван автомобиль — по предварительным данным, в Subaru взорвалась взрывчатка... В результате взрыва, по словам очевидцев, хозяин авто не пострадал», — пишет telegram-канал Baza. Мощность самодельного устройства специалисты оценивают в эквиваленте около 300 граммов тротила. Остальные подробности случившегося пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...