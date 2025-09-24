Песков: Россия должна выиграть войну

Та ситуация, которая сложилась вокруг России, — это настоящая война. И Россия должна выиграть эту войну. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Идет война. СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны, <...>. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего», — сказал Песков в интервью радио РБК. Он прямо назвал происходящее вокруг страны войной. Официальный представитель Кремля выразил уверенность в том, что исход нынешнего конфликта во многом определит будущее не только современной России, но и следующих поколений.
Песков заявил, что Россия считает необходимым продолжать СВО, поскольку иного пути для обеспечения национальных интересов не существует. Предпринимаемые действия направлены на защиту страны как в настоящем, так и в будущем, с расчетом на многие поколения.
