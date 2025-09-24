Песков заявил, что Трамп прилагает волю для урегулирования конфликта

Россия и президент Владимир Путин приветствуют политическую волю Дональда Трампа участвовать в урегулировании украинского конфликта, однако не со всеми его оценками можно согласиться. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит", — сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков отметил, что позиция Трампа во многом сформирована после встречи с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. «Да, сейчас, скажем так, в его арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали. Здесь не со всем можно согласиться», — пояснил он, добавив, что не со всеми оценками американского лидера Москва согласна.
Ранее в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН Дональд Трамп затронул тему Украины, акцентировав внимание на продолжающихся поставках вооружения странами НАТО для самостоятельного распределения, в том числе и для нужд Украины. Кроме того, он пообещал Владимиру Зеленскому предоставить гарантии безопасности. Трамп также выразил мнение, что после трех лет вооруженного конфликта на территории Украины экономическая ситуация в России якобы значительно ухудшилась. По его словам, Украина успешно противостоит «этой крупной армии».
