Песков: Путин протягивает руку США предложением по ДСНВ

Песков заявил, что Путин готов к обсуждению ДСНВ с США
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин сделал шаг навстречу Соединенным Штатам, предложив обсудить будущее Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В данном случае, конечно, президент Путин протягивает руку», — заявил представитель Кремля в интервью радио РБК. Он отметил, что вся добрая политическая воля Путина останется жизнеспособными только в том случае, если такую же позицию займет Вашингтон.

Пресс-секретарь подчеркнул, что на текущем этапе любые решения по судьбе ДСНВ требуют встречных шагов от американской стороны. По его словам, Россия готова к переговорам и ждет официального ответа Белого дома.

После окончания срока действия ДСНВ, Владимир Путин заявлял о готовности России в течение года придерживаться ограничений договора, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность в сфере стратегических вооружений. Тогда инициатива Москвы рассматривалась в Вашингтоне как потенциально конструктивная, а Белый дом отмечал, что президент США лично прокомментирует предложение России.

